英超｜曼聯與19歲瑞典新星續長約　另一同名淪落師兄送祝福

曼聯日前宣布與瑞典小將艾蘭加續約至2026年，這名19歲新星今季3次為一隊上陣，從一眾世界級球員中學習是他的榮幸，而與他同名的師兄也送上祝福，惟二人的命運截然不同。



適逢佳節，曼聯向小將送上聖誕禮物，公布與新星艾蘭加（Anthony Elanga）續約至2026年，更有延長一年的選項。蘭歷克上任看守領隊後，年僅19歲的艾蘭加接連有機會為一隊出戰，曾經在歐聯及英超披甲，可惜未能為曼聯取得入球。

獲得長約一張，艾蘭加直言這是生涯重要的一步，盛讚球會是最佳的地方助他成長，「在曼聯效力，可以與不同的世界級球員共事，從中獲益良多，我很高興可以留隊，繼續為自己努力。」

高興事如簽約，當然需要與外界分享，這名瑞典新星社交網站報喜，引來不少師兄留言，。曼聯中的安東尼，除了艾蘭加，還有馬迪爾，這名法國翼鋒表示「恭喜我的小兄弟」。二人同為安東尼，但同名不同命，馬迪爾盛傳將在冬季轉會窗離開曼聯。

艾蘭加（右）在技術總監費查的陪同下簽約。（Getty Images）

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