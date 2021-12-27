英超｜馬奧比奠勝唔慶祝有段故　白禮頓破逾3個月不勝走勢

開季頭威頭勢的白禮頓，表現回落，不經不覺已有超過3個月未曾在英超贏波。白禮頓在「拆禮物日」主場兩球擊敗賓福特，再響勝鼓，前鋒馬奧比攻入奠勝一球，但這名法國前鋒沒有瘋狂慶祝，原來他與「蜜蜂兵團」甚有淵源。



開季初段打出驚喜的白禮頓，一頓躋身前列，可惜其後無以為繼，自9月中起，至今已累積12場聯賽不勝，今輪主場迎戰賓福特。杜沙特（Leandro Trossard）34分鐘妙射先開紀錄，8分鐘後馬奧比（Neal Maupay）奠定勝局，兩球淨勝賓福特，取得3個多月來首場勝仗，以23分升上聯賽第9位。

馬奧比向來是惹火人物，今次入球後沉着，與他的人物性格大相逕庭，原來賓福特對他有恩。25歲的馬奧比，2017年首度赴英發展，首間加盟的球會正正就是賓福特，兩季在英冠攻入37球，其後轉投白禮頓。

賓福特是馬奧比赴英發展的首個落腳地。（資料圖片／Getty Images）

「4年前，當時沒有人願意簽我，然後他們（賓福特）邀請我來到英格蘭，當時我對這個地方零認識，但他們唯一願意給予我機會的球會，感恩之情無以為報，所以我沒有慶祝，以示尊重。」

沒有賓福特，就沒有今時今日的馬奧比，縱然如今已是舊東家，但感激之情猶在，可見馬奧比也是個性情中人。

馬奧比建功沒有慶祝，身邊的隊友比他更興奮。（路透社）

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