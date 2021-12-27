英超｜車路士反勝維拉　盧卡古復出即建功　杜慈贏波照轟賽會

車路士在「拆禮物日」作客鬥阿士東維拉，盧卡古新冠肺炎病癒回歸即有進賬，加上佐真奴12碼連下兩城，助「車仔」反勝3：1，聯賽兩連和後再取勝仗。縱然全取3分而回，主帥杜慈依然有不滿。
英超「冬日快車」啟航，車路士遇上新冠疫情，早前曾經向賽會要求延期惟被拒，硬着頭皮出賽，只能連續兩輪聯賽和波。
車路士今輪作客阿士東維拉，早前染疫的盧卡古及赫臣奧杜爾及時復出。車路士先因列斯占士的烏龍球落後，其後佐真奴攻入12碼追平。杜慈半場換入病癒的盧卡古，效果立竿見影，兩名早前確診的球員合力炮製入球，盧卡古接應赫臣奧杜爾的傳中頭槌建功，助「車仔」反超前。盧卡古補時階段再博得12碼，佐真奴再下一城，93分鐘奠定3：1的勝局，全取3分。
車路士曾經被賽會「請食檸檬」，杜慈難免耿耿於懷，早已直斥賽會罔顧球員的健康，即使今仗取勝而回，他繼續狙擊賽會，直言被針對，「唔公平囉，點解其他球會可以休息10日準備一場波，但我哋就要場場踢足，我哋都有人確診，又有球員受傷。」
疫情肆虐下，車路士都要踢足，杜慈亦向麾下致意，表示球員為球隊付出甚多，坦言自己或許犯下大錯，「我們要求剛從肺炎康復的球員立即復出，或許是個錯誤，我很擔心他們的健康，但沒有辦法，賽會要求我們踢，我們便踢。」
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