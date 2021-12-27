英超熱話｜泰利無工開做主帥無期　盛傳愛回家重投車路士

名宿回歸，似乎是近年的球壇主旋律，車路士一代鐵衛泰利早前離開阿士東維拉後，至今一直待業，外媒透露泰利隨時回歸「車仔」，協助母會的青年軍發展。



掛靴後擔任教練的泰利（John Terry），今年夏天離開阿士東維拉，至今一直待業，外間亦多次傳出他與不同球會扯上關係，可惜只聞梯響。

人望高處，泰利在維拉擔任了3年副手，希望坐正當主帥是人之常情，惟至今依然未找到新東家。外媒《The Athletic》透露，泰利希望執教英超或英冠球會，可惜沒有太多空缺，幸好母會車路士向他拋出橄欖枝。

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泰利在維拉擔任3年教練，如今希望尋求新挑戰，擔正成為主帥。（資料圖片／Getty Images）

根據《The Athletic》消息指，車路士有意邀請泰利回歸執教，協助青年軍培育年輕球員，而泰利只是兼職員工，換言之這提供機會予泰利騎牛搵馬，在等待的期間有工開，並取得更多的執教經驗，對雙方而言是一舉兩得。

泰利仍然住在車路士訓練基地附近，不時也會回歸探舊同事，順道觀看小師弟們的比賽。車路士現任技術總監施治（Petr Cech）是泰利的昔日戰友，或許就如林柏特一樣，促成泰利「愛回家」。

泰利與舊隊友施治有望再度合作。（資料圖片／Getty Images）

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