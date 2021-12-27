英超︱水晶宮主將沙夏37分鐘被逐　莫拉兩傳一射熱刺3：0輕鬆贏波

熱刺新帥干地延續他領軍後的超強戰績，主場出戰深受疫情困擾的另一倫敦球會水晶宮。哈利卡尼和盧卡斯莫拉的入球，半場為熱刺領先至2：0，水晶宮37分鐘更有主將沙夏紅牌被逐。
今場猶如莫拉的個人表演，下半場他再交出助攻，助熱刺3：0勝出，全取3分。
水晶宮賽前傳出兩名職員受感染，這場比賽一度傳出取消，惟及後確定如常作賽。主帥韋拉正是確診一員，目前正被隔離，未能到場督師。球會未有公布受感染球員數字，BBC指他們最少有7名球員受感染，他們對上一次比賽，已經要數到12月15日。
主隊熱刺上半場佔盡上風，戰至32分鐘先由盧卡斯莫拉助攻近期回勇的射手卡尼先開紀錄。僅2分鐘後，守將艾馬遜傳中，莫拉從後趕至飛頂入網，熱刺領先至2：0。
37分鐘，水晶宮主將韋費特沙夏再次犯規，得到今場第二面黃牌，他兩黃變一紅被逐，水晶宮十人應戰下，毫無還擊之力。
戰至74分鐘，今次又是「光頭仔」盧卡斯莫拉的表演時間，他的傳中球找到6碼點的孫興慜，這位韓國鋒將跳起靈巧撞入，經VAR確認入球，熱刺優勢擴大至3：0。熱刺順利維持戰果至完場，全取3分後，超越2：3不敵修咸頓的韋斯咸，以16戰29分升上第五位。
英超本周戰果：
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