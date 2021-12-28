日本拳王木村翔倒頭樁事件後表態：不接受玄武行為　仍愛中國粉絲

前WBO蠅量級拳王木村翔，早前在武漢一場表演賽中，慘被中國拳手玄武惡意使出「倒頭樁抱摔」，激起外界猛烈批評。

賽後中日雙方爭吵不斷，周二（28日）已返回日本的木村翔以日文發表聲明，主要有兩大重點。



日本前WBO蠅量級拳王木村翔。（資料圖片／Getty Images）

木村翔已返回日本，目前正進行隔離，他今天發表一篇日文聲明，為自己12月18日在中國武漢的格鬥比賽引發爭議，表達歉意。

當時木村翔被中國拳手玄武抱起，並以「倒頭樁抱摔」擊倒，憤而退出，引發爭議。事關木村翔一方的理解，比賽沿用拳擊賽例，玄武的打法嚴重犯規。不過玄武卻指「比賽規則已改」，令事件陷入羅生門。

木村翔所屬的花形拳館，上載一份由木村翔署名的聲明。（花形拳館網站）

玄武不止涉嫌在比賽中嚴重違規，還假借民族主義情緒炒作今次事件，令他遭到中國內地一致口誅筆伐。木村翔最新通過所屬的花形拳館，發表聲明：

「讓大家擔心了，對不起。我去中國主要目的是進行拳擊訓練，並不是打這場訓練賽。為再次穿上世界拳王的金腰帶，才踏上旅程。



我很難接受這次玄武選手的犯規行為，跟鄒市明比賽後，我對那些知道我是日本人，但仍給我幫助、為我打氣的中國人的愛，至今未變。



拳擊賽事的參與者、各位粉絲，讓你們擔心了，對於為你們帶來麻煩，我深感歉意。」



木村翔沒有在聲明中多說什麼，只表明不接受玄武的行為，同時也表達對中國支持者和友人的情誼不變。

木村翔早前與中國拳手玄武的表演賽，引發重大爭議。（圖片擷取自：ist Twitter）

「送貨拳王」木村翔昔日英姿：

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中國拳手不講武德 惡使倒頭樁大摔

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（影片擷取自：YouTube，https://youtu.be/rKP9LHwyeQM）

中國搏擊比賽鬧劇 業界怒斥：中國搏擊的耻辱！

「WBU世界拳擊聯盟」、「WKF世界自由搏擊聯合會」及「中國國際綜合格鬥聯合會」發出聲明否認為賽事主辦方。（圖片擷取自：格鬥迷／Credit：格鬥迷-青春）

這場表演賽宣傳時，宣稱由「WBU世界拳擊聯盟」、「WKF世界自由搏擊聯合會」及「中國國際綜合格鬥聯合會」主辦，然而三個搏擊組織在比賽當日便發出聲明否認為賽事主辦方，令比賽合法性成疑，一旦發生什麼事故，責任該由誰承擔？

另外根據《格鬥迷》報道，該場比賽的拳證張旭稱，自己在開賽前半小時才被賽會口頭通知比賽採取「中國功夫VS日本拳擊」規例，允許使用摔法，卻沒有任何進一步說明摔法要求及規例限制。張旭甚至聲稱：「在賽前規則的講解中他充分向兩方選手轉述此事。」

然而從木村翔及其助手的反應，顯然他們認為表演賽採用「拳擊規則」。在規則不明的情況下，根本無法保障拳手安全，更遑論確保比賽公平進行。

然而最令人髮指的，卻是玄武一方在賽後不單吹噓「中國力量」取勝，大肆炒作民族情緒，指明「中國打日本，還需要規則嗎！？？？他不死我睡不著覺啊」，其「武漢玄武搏擊」官方賬號更聲稱，批評他的網友是「漢奸」，反駁評批聲音。

「搞不懂那些支持日本鬼子我同胞你們怎麼想的呢？不懂只會在那裡口水、你們媒樣的。」試圖以煽動中日對立情緒，掩蓋賽事自身荒謬絕倫的事實。事件不單引起全球搏擊界猛烈批評，中國搏擊界的知名職業選手和解說員，也齊聲斥責玄武及主辦方是「中國搏擊的恥辱」，譴責其用「愛國」包裝自己，為出名炒作民族情緒，最終讓中國搏擊人苦心經營多年的體育信譽遭受巨大損失。

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