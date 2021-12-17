巴西市長與政敵政見不合　終以MMA比賽方式一決勝負｜有片

君子動口不動手，近日巴西卻有一名市長因為政見不合，最後與政敵大打出手，透過MMA比賽「一決勝負」！



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根據外媒報導，39歲的巴西博爾巴市（Borba）市長Simão Peixoto，近日與45歲的政敵、前議員Erineu Alvas Da Silva 發生政見摩擦。Silva批評市長對該地的水上公園管理不當，並憤怒地要求與這位他稱之為「無賴」和「騙子」的政治家攤牌。他在今年9月更發布影片嗆聲，還提出要以「拳頭」對決。

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市長Peixoto旋即接受挑戰，他在網上發佈了一段影片，當中他以拳頭擊打自己的手掌，並表示他準備痛打對手，更嚷道：「出來受死吧！」。及後有人質疑這行徑與市長身份不符，Peixoto才語氣放緩，表示︰「我不是街頭鬥士，我是博爾巴市市長，但如果他真的想打架，我們已經準備好了，我一直都是贏家。」他亦指自己只會跟對手在「正規比賽中交手」。隨後更分享自己準備格鬥的片段，展示自己一系列拳腳招式，甚至還僱人設計了比賽海報。

比賽海報。（圖片擷取自︰https://bit.ly/3dX2Sdo）

一個月後，這場「政客決鬥」於12月12日在當地一所學校體育館中舉行，這場比賽更有正式出售門票，售價100里拉（約港幣139.6元），甚至還有現場轉播，吸引大量市民參與。

凌晨2點30分左右，Peixoto在助手的簇擁下，拿著一條印有「耶穌」名字的黑色毛巾，大搖大擺地走進拳擊台。市長在踏上擂台並與他的對手對峙時，顯得情緒激昂。兩度走到對手面前，以手指划過喉嚨作為挑釁。

Silva 低掃威力十足，但市長以一記漂亮的反擊拳把對手擊至倒地。（影片擷取自︰Youtube，https://youtu.be/OEmVeAJp8cs）

Silva 明顯佔有優勢。（影片擷取自︰Youtube，https://youtu.be/OEmVeAJp8cs）

透過Peixoto團隊還現場直播的比賽影片可見，比賽採取MMA比賽規則。起初Silva 佔據優勢，以多次強而有力的低掃讓市長不知所措，表現相當狼狽。不過正當大家以為市長會被迫投降時，他卻逮住對方大動作踢擊的空檔，一記漂亮的反擊拳把對手擊至倒地，繼而取得地面壓制優勢。

亞馬遜BNC電視台報道說︰「在三個回合之後，博爾巴市長幾乎無法行走，因為他受到了對手的多次低踢。」另一個地區網站「Fato Amazônico」報道說：「市長被打得下巴都掉了。」即便如此，最終Peixoto仍以判定取勝。現場觀眾對賽果感到奇怪，紛紛不滿地大叫「做馬」。

無論如何，Peixoto也在賽後表示，他希望藉此鼓勵人們多多參與體育活動。

至於二人的政治紛爭有否因為這場對決而平息呢？這就不得而知了。但至少能一消心頭之恨吧。

武圖App2

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