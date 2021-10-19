林鄭骨折｜跌倒後果嚴重不容忽視　柔道安全落地技法「受身」教學

行政長官林鄭月娥昨日跌倒，右手手肘輕微骨折。跌倒後果可大可小，不容忽視！正所謂「預防勝於治療」，想跌倒時能夠保護自己、減輕受傷風險，就要學習一下柔道的安全落地方法——受身。



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行政長官林鄭月娥昨日（18日）晚上在禮賓府跌倒，右手手肘輕微骨折，按醫生建議，於瑪麗醫院留醫觀察。特首辦回覆傳媒查詢，進一步透露林鄭不小心在樓梯跌倒。今早（19日）9時許，包著三角巾打石膏的林鄭離開瑪麗醫院，即時登上座駕。

圖片擷取自Angel Flickr：http://bit.ly/2nmZP26

正所謂「預防勝於治療」，想跌倒時能夠保護自己、減輕受傷風險，就要學習一下安全落地方法——受身。

不同武術的受身方法可能有所差別，不過此文將會從柔道的受身方式講解，柔道的受身可分為四種：後受身、橫受身、前受身、前滾受身，下文將會逐一分析。

後受身（向後倒地）

向後跌倒是日常中最常出現的跌倒情況，同時亦是風險最高的情況。因為向後跌倒時，跌倒者觀察不到身後環境，難以掌握倒地時機，所以十分容易受傷。

後受身是在往正後方摔倒時的受身方式，雙手同時拍蓆，例如被大內刈摔倒時使用。（圖片擷取自：Animal Izaki Twitter）

後受身是在往正後方摔倒時的受身方式，雙手同時拍蓆，例如被大內刈摔倒時使用。

圖片擷取自Youtube：http://bit.ly/backukemi

倒下時由立正姿態慢慢曲膝放低腰部，此時雙手手心朝下向前伸出，作好拍蓆準備，臀部著地時，彎曲背部並將下巴盡量貼緊鎖骨，往後滾動卸力，同時雙手拍蓆，手的角度與身側約成45度，雙腿與身軀順勢抬起卸力。

剛開始練習時可以先由蹲姿自行向後倒下，然後請同伴輕力推後，熟練後才由立正的姿態往後倒，甚至被人摔後。

橫受身（向側倒地）

橫受身亦即側向受身，是側身落地時的受身方式，使用單手拍蓆，被大多招式摔倒時都使用此受身法。（圖片擷取自：https://bit.ly/3lTYy3x）

橫受身亦即側向受身，是側身落地時的受身方式，使用單手拍蓆，被大多招式摔倒時都使用此受身法。此法有分左右手拍蓆，以下用右手拍蓆的例子分析。

圖片擷取自Youtube：http://bit.ly/sideukemi

倒下時右腳往左前方斜斜伸出，右手隨著身體擺動往前伸出，左腳曲膝將重心降低，準備往後跌；然後臀部著地，身體微微彎曲成球狀，同時收起下巴，用右手拍蓆，左手可以置於腰間，雙腿舉高，身軀微微翻後。

練習方法與後受身相似，可以由蹲姿開始練習，循序漸進。練習橫受身對前滾受身有所幫助，加上橫受身經常使用，大家應多加練習。

前受身（向前倒地）

前受身。（圖片擷取自：https://bit.ly/3vudJU3）

前受身向前撲倒時的受身方法，以雙手著地。此法較為少用，不過萬一向前撲倒時能較好地保護自己。

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此法屈曲手臂落地，雙手呈「八」的形狀，同時用手掌與上臂受力，切勿伸直手肘，否則可能會引致扭傷。練習時應該先以跪姿練習，進而再使用蹲姿或站姿練習。

前滾受身（雙腳離地向前倒地）

前滾受身即向前翻滾後再拍蓆，能有效地卸力並保護自己，除了被人施以巴投時使用，也可以用作跳躍後的落地方式，不過此受身較為困難，必須多加練習。

圖片擷取自Youtube：http://bit.ly/maeukemi

下文以左手拍蓆為例：使用前滾受身時，手臂張開，手掌成手刀狀，往前踏步時左手觸地，右手穿進左手與身軀的空間，身體隨之滾動，將力量由右手手臂卸到背部，最後以左手拍蓆卸力，亦可以借力起身。正如右圖般，衝力會沿手臂卸到背部和另一隻手。

衝力會沿手臂卸到背部和另一隻手（圖片擷取自Wikimedia Commons：http://bit.ly/2nmZP26）

開始練習時可以由跪姿慢慢嘗試，後來才以站姿，甚至移動練習；在柔道練習中，為了更加熟練前滾受身，可能會練習跳越數人再用前滾受身著地，大家務必熟悉前滾受身後才可嘗試。

小結

大家熟習受身後相信能夠有效避免受傷，對練時亦可以更加放心，所以大家如果打算練習各種摔技的話，亦應花點時間先練習好受身技巧。武備志下次再跟大家分享其他摔技。

武圖App2

【被譽為「太美的柔道家」的烏克蘭柔道選手Daria Bilodid】

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【健康又性感的Daria Bilodid】