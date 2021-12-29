全民造星IV阿VAL踩入球壇？　翻唱惡搞歌《韋碧克降臨》反應激動

《全民造星IV》參賽者VAL（趙展彤）在直播中與網民交流，有人叫她唱惡搞前阿仙奴球星韋碧克的歌曲《韋碧克降臨》。儘管VAL對此歌一頭霧水，但她都回應網民訴求，唱了部分歌詞。期間，她發現歌詞中有句「全取得3分」，登時感覺「中箭」，因為她在《全民造星IV》總決賽中獲評判給3分排尾二。



相信不少球迷都聽過《韋碧克降臨》這首惡搞歌曲，幾年前有網民將《眼睛想旅行》的歌詞全部改過，變成以前曼聯、阿仙奴球星韋碧克為主角，當中「雲加想開心為什麼需要等」、「我韋碧克降臨」等歌詞琅琅上口。這首歌的MV在YouTube的累積觀看次數已經超過31萬。

《韋碧克降臨》的累積觀看次數已經超過31萬。（網上片段截圖）

《全民造星IV》參賽者VAL日前開直播，有網民叫她播放《韋碧克降臨》的片段，並叫她跟住唱。相信VAL不是球迷，最初對這首歌一頭霧水，並露出個目瞪口呆的表情。當她聽到「全取得3分」的歌詞後，反應大為激動：「原來想窒我！原來想窒我3分。呢個自嘲幾正喎。」跟住她更表示「呢首直情係我主題曲嚟」。在聖誕節晚上的《全民造星IV》總決賽，VAL當晚表演遭評判劣評，分數排尾二，評判分只得3分，所以她對「3分」兩個字很敏感。

阿VAL應網民要求，翻唱了幾句《韋碧克降臨》。（網上片段截圖）

儘管VAL頭半首較少唱，期間還跟網民說「鬼識唱」，但去到下半首，她似乎融入了《韋碧克降臨》的氣氛中，跟住MV唱了「雲加想開心，為什麼需要等？法籍神鋒怎得分！我韋碧克降臨。全取得3分，會每周都發生」。不過，她表示「唔想每周都發生3分事件」，有網民向她解釋在球壇之中，3分是代表贏波，是一件值得開心的事。網民將她唱《韋碧克降臨》的片段錄低，放上「連登討論區」，引來很多討論。

阿VAL在《全民造星IV》總決賽中的評判分僅得3分。（電視截圖）

至於歌中的主角韋碧克現年31歲，效力英超的白禮頓，間中有機會上陣，今季暫有1個入球。他出身自曼聯青訓，後來轉投阿仙奴，但過得並不如意，未能立足豪門，兩年前轉投屈福特，去年再加盟白禮頓。