乒乓球︱伊藤美誠水谷隼衣錦還鄉又放閃　溫馨互窒似足親兄妹

伊藤美誠與水谷隼這對日本乒乓球「兄妹檔」，即使已在東京奧運後拆夥，二人多年來建立的深厚情誼，並未因為事業發展軌跡不同而有所改變。日前他們衣錦還鄉回到家鄉磐田市領獎，甫見面即「一見如故」互窒對方，既搞笑，又溫馨。



伊藤美誠與水谷隼在東京奧運贏得乒乓球混雙金牌，成為一時佳話。（Getty Images）

伊藤美誠21歲，水谷隼32歲，二人年紀足足相差11年，身為大哥哥的水谷隼，多年來看着小妮子長大，等待她成為自己的拍檔。及後他患上眼疾要戴特製眼鏡作賽，2016年里約熱內盧奧運為日本贏得男單銅牌、男團銀牌後已想退役，好不容易捱多5年，東京奧運他終於等到旭日初升的伊藤美誠，這對「兄妹檔」順利為日本贏得一面得來不易的混雙乒乓球金牌，奧運後水谷隼正式退役，留下伊藤美誠獨自馳騁。

他們都是來自來自日本静岡県磐田市，父母同為乒乓球運動員，伊藤美誠4歲那年被送往一間乒乓球球會接受訓練，這所球會正是由水谷隼父母開設。雖然當時水谷隼正離鄉讀書，兩人實際見面機會有限，但每逢過年過節，水谷隼都會返回磐田跟伊藤美誠一起練習和玩樂，感情一直要好，並留下不少合照跟回憶。他們就如兄妹相待，伊藤美誠說過，「水谷隼就像是哥哥一樣」。

小時候的水谷隼跟伊藤美誠已感情要好。（IG@tenisdemesahoy）

▼▼▼小時候的水谷隼跟伊藤美誠▼▼▼

久別重逢 毒舌未變

水谷隼日前在Twitter發文，說自己和伊藤美誠帶着奧運金牌回到家鄉。他一貫幽默地說，「拜奧運光環所賜，寒風中仍有很多人來臨」，他說已經好一段時間無見美誠妹妹，並抵死地補上一句：「還是跟以往一樣毒舌。我預料明年也會跟往常一樣。」

水谷隼和伊藤美誠在東京奧運奪金，日本男團亦奪得一面銅牌，近日回到家鄉磐田市接受榮譽市民獎章，受訪時他們特別提到勝出一刻水谷隼興奮熊抱伊藤美誠的趣事。擊敗決賽對手中國組合一刻，水谷隼激動地熊抱伊藤美誠，可是後者一度皺起眉頭，狀甚痛苦，賽後小妮子投訴水谷太大力攬得她很痛。

再次談到這一幕，水谷十分無奈：「因爲實在太興奮，（透過擁抱）表達喜悅的感覺，但美誠似乎不太情願，擁抱時她大叫『很痛』還推開我，真的好難受。」

水谷隼熊抱伊藤美誠經典一幕：

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面對「哥哥」浮誇博同情，伊藤美誠完全未有上當，冷冷回應一句：「你像跟屁蟲一樣黏人哦」，引得全場大笑。

即使久別，二人重逢時感情絲毫未變，這種看似狠毒，實質溫馨的針鋒相對，未來相信還是陸續有來。

順帶一提，球場內氣牆強大的黑面女神伊藤美誠，球場外是個愛玩愛笑的萌妹，十分可愛哦！

▼伊藤美誠球場外是個萌妹▼

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