MMA選手拍片自白曾為錢拍同志AV　「沒有放棄夢想的自己很幸福」

日本MMA格鬥選手堀江圭功近日在社交平台自爆，承認自己曾拍攝男同志AV電影，他強調自己不是同性戀，並且是為了賺錢追逐格鬥夢想而選擇「下海」。



堀江圭功將在31日出戰RIZIN聯盟格鬥賽，他日前在自己的YouTube頻道上載了一條「自白」影片，與友人閒聊時坦白透露曾拍過AV。

堀江圭功在個人YouTube頻道上載「自白」影片，講述自己曾拍同志AV。（截圖）

為訓練費甘願受騙拍AV

現時26歲的堀江圭功，表示5年前為了支付健身房費用而拍AV，惟他表示當時是被騙「下海」。「約5年前，朋友告訴我在澀谷打工能賺錢，我就跟着他去了，沒想到是拍AV，他說會遮臉，還對我說不是那種電影（三級片），我後來才知道是騙我。」

26歲的堀江圭功透露5年前為了支付健身房費用而拍AV。（IG）

不過他也坦承是為了錢，「當時我真的沒有錢，想靠自己去賺訓練的費用，我在不到一個小時內，就賺到2萬日圓（約1355港元），對我來說是相當大的一筆錢了，超過我平時做兩日8小時兼職的收入。」

鏡頭外為他拍攝YouTube影片的友人不禁感嘆：「還真需要勇氣呢。」堀江圭功無奈回應：「也只有這個辦法了」。

堀江圭功MMA生涯累積12勝3負。（IG@RIZINFF）

沒有放棄夢想的自己，現在很幸福，也變得更強大。 堀江圭功

堀江圭功談到這段經歷時，坦言感到很後悔，強調自己不是同性戀之外，亦直言拍AV賺錢是為了生存下去，完成MMA夢想。堀江在影片中並不覺得悲傷，反而說自己可以活得理直氣壯：「沒有放棄夢想的自己，現在很幸福，我也變得更強大。」

2016年出道的他，MMA生涯累積12勝3負，曾是UFC（終極格鬥冠軍賽）戰將的他，今年在日本賽事RIZIN聯盟中3戰全勝，要是能在日本延續勝績，有望重返UFC。

自白夠勇 好感度激增

掌鏡拍片的攝影友人在影片下留言，對堀江圭功的坦白和勇氣感到佩服，「圭功是為了格鬥而生存，是賭上人生的決心」，坦言為友人感到心疼，「雖然他在笑着說，但他本人一定是相當艱辛。」

而此「自白」影片一出，不少日本網民紛紛留言為堀江的勇敢和堅持表示感動，有網民更指「政治家應該學習的說明力」。

堀江圭功一開始有點尷尬，他雖後悔但為了逐夢不感到羞恥。（截圖）