體育熱話︱蘇炳添給同齡人的一封信　網民直呼感動：眼淚快掉下來

2021年，蘇炳添在東京奧運大放光芒，向世人展示亞洲人的速度，從自步入神壇榮升「蘇神」。他的成功，得來不易，不止犧牲與另一半和兒子相處的時間，同時要面對年紀漸長仍未有突破成績的重壓。

近日他應新華社和新浪微博邀請，以長文回覆網民的留言和提問，以自己的經歷鼓勵同齡之輩勇敢追夢，「朋友們，不管是28歲還是35歲，你依然可以『飛』起來」。文章仔細說出他成功旅途上種種曲折與質疑，有網民閱畢後直呼：「好感動呀，眼淚快掉下來了。」



蘇炳添在東京奧運大放光芒。（Getty Images）

32歲的蘇炳添，跑出9.83秒勇闖東京奧運男子100米短跑決賽，振奮人心一幕，是他長年千錘百鍊並經歷無數失敗與失意之後所得，他用表現證明，年齡只是數目字，只要肯痛下苦功，老將一樣可以跑出好成績，突破自己。

蘇炳添給同齡人的信

朋友們：



收到你們的留言與提問，才知道原來有這麼多和我同齡的朋友，在擔心自己人生「賽道」上的競爭與淘汰。想一想上一次寫信還是念書那會兒，為了追求我太太。此刻我正在珠海隔離的第十三天，給素未謀面的你們，寫下第一封的長信。這種年齡帶來的焦慮和緊迫感，也是最近幾年我不得不面對的事。



幾個月前我剛過了32歲生日。這兩年每次參加比賽拿到長長的運動員名單，看到上面只有我一個80後，其它都是97、98年甚至00後，我心裡就在想，「哇，真的是老了」。因為身體機能、傷病等方面的原因，通常短跑運動員到27、28歲就會考慮退役了，很少有過了30歲還在繼續跑，並且還能出成績的。我也受到這種說法影響，一度相信，28歲就是該退場的年紀。



2015年，我26歲，第一次跑進了10秒，創造了9秒99的亞洲紀錄。隨後的兩年時間裡，我一直處於狀態不好和傷病的掙扎中，再沒有接近過這個成績，我也不再相信自己還能跑得更快。



2017年全運會到來之前，我偷偷為自己打了一份退役報告，我想等拿到這塊全運會百米金牌後，以國內最高的領獎台為終點，像我的前輩們那樣，在28歲這個年紀，結束自己的職業生涯。



但沒有想到的是，在全運會的決賽前，我意外拉傷了右大腿後肌，本計劃用金牌完美謝幕，我卻與金牌失之交臂。今天回頭再看看，也許我反而應該感謝那次失敗，因為正是那份巨大的遺憾，重新點燃了我的鬥志。



輸掉比賽後，我不甘心地問自己：蘇炳添，你甘心就這樣離開嗎？你是真的跑不動了嗎？當時我跟太太剛剛舉行完婚禮，她正熱切地盼望著我回歸到家庭生活中來，我跟她說了我的想法以後，她沒有多講一個字，取消了我們包括蜜月在內的所有私人計劃，全力支持我回到訓練場上。同時，也是在那個時候，我幸運地遇到了我後來的主管教練——蘭迪·亨廷頓。



蘭迪和他的團隊不僅在技術上給予了我巨大的幫助，包括通過針對性訓練改善了我肌群力量和腳踝剛性不足的問題；調整我的起跑姿勢不合理、起步步長偏小、扒地技術不合理、全程呼吸和速度節奏不佳等情況；更從心態上幫助我建立了強大的信念：我有進入奧運會百米「飛人」決賽的潛能。



「奧運百米飛人大戰」是全世界最激動人心的比賽，也是每一個短跑運動員的夢想。隨著訓練和比賽的推進，我開始相信蘭迪並不是在忽悠我，而是我——一個接近30歲的黃種人，真的有可能站到奧運百米決賽的起跑線上。



突破比想像中來得更大。2018年6月23日，我就在國際田聯鑽石聯賽馬德里站中，跑出了9秒91的新歷史紀錄，並在幾天後的巴黎站上，再次穩住了9秒91。28歲時看似走到了盡頭的職業生涯，在29歲時又迎來了新的突破。更開心的是，和新紀錄一同來到我生命中的，還有我剛剛降生的兒子天天。作為一名父親，我想就算是為了做給他看，也要繼續跑下去。我要用自己的實際行動告訴他，這個世界上，從來就沒有什麼不可打破的年齡「魔咒」。



2019年開年，我信心滿滿，正准備大幹一場時，我的腰部在一次訓練中嚴重受傷了。失望？難過？放棄？這種感覺只有自己知道。在一個周日，我獨自走到運動場，站在跑道前，問自己是不是真的跑不動了？我的內心很快就告訴我答案——我還能跑，只要克服傷病，蘇炳添依然可以「飛」起來。



人的生命不可能一直處在「高峰」，經歷低谷時要做的就是一步一步爬上來。



2020年，突如其來的新冠疫情，東京奧運會推遲，讓我這個「老」運動員倍感壓力，長時間無法參加國際比賽，也讓我有些擔憂，好在隊裡把集訓和國內比賽的保障做到了極致，我要做的，就是為東京奧運會充滿電、蓄足力。



2021年4月，在廣東的一次比賽中，我逆風跑出了9秒98，這是我時隔兩年八個月後，再次破10秒大關。



那個風一樣的蘇炳添，終於回來了！



我不知道你們會不會跟我有一樣的感受，當你幹一行幹得足夠久了，當你已經足夠了解你所做的事當中的每一個細節，你就會產生一種「職業預感」。對於我來說，這種預感就是，當你每一次站到起跑線上，你就知道自己今天的狀態如何，能不能跑出一個好成績。



2021年8月1日的那個夜晚，我站到了東京奧林匹克體育場的起跑線前，準備衝擊百米決賽的資格。一種熟悉的預感浮上心頭，這種預感在2018年的馬德里出現過一次，那場比賽我跑出了個人最佳的9秒91。「這場比賽有了！」我在心中默念。發令槍響，風馳電掣間，我第一個衝過了終點線。不到一分鐘後，我在大屏幕上看到了自己的最新成績：9秒83！



我贏了，贏了對手，贏了時間，贏了自己。



回過頭來看，把年齡當作問題，就是自己給自己設限。當運動員到達一定水平時，這項運動就不再只是身體上的競技，老運動員更成熟的技術和常年在賽場上積累下來的經驗，有時會比年輕的身體更有優勢。這一點，我想不管是運動場上，還是職場上，大概都是相通的。



東京奧運會結束以後，很多人問我：「9秒83後，32歲的蘇炳添還有可能突破極限嗎？」我想說，極限都是別人講的，我不突破極限，我突破自己。



我沒有離開跑道，因為我看到了繼續突破的可能。雖然這很艱難，但我想繼續堅持。



正在被年齡困擾的朋友們，千萬不要因為一個數字，就過早地放棄去探索自己潛能的可能性。到底還有沒有提升的空間，有多少空間，都是要靠自己親身嘗試後才能知道。2022年，不如我們一起，去試試自己的無限可能。



朋友們，不管是28歲還是35歲，你依然可以「飛」起來。



蘇炳添

