體育熱話｜兩代蜘蛛俠與知名運動員撞樣　諾里斯本人也認證

近日熱播電影《蜘蛛俠：不戰無歸》，三代蜘蛛俠同框現身，飾演二代蜘蛛俠的安德魯加菲，外界指他與英國網球名將梅利「撞樣」，有趣的是，早在幾年前梅利也曾經回應。



《蜘蛛俠：不戰無歸》（Spider-Man：No Way Home）中，二代蜘蛛俠安德魯加菲（Andrew Garfield）亦有客串，早前接受訪問時，卻被重提與英國網球名將梅利（Andy Murray）「撞樣」一事。

安德魯加菲與梅利撞樣一事，因蜘蛛俠電影再被炒熱。（資料圖片／Getty Images）

「無錯，不少朋友嘗試說服我與他（梅利）十分似樣，他們說得十分高興。」除了梅利，與加菲撞樣的還有他們，「有人笑言我與費達拿及拿度亦似樣，若果我是他們三合一的化身的話，我在網球一定所有無敵。」不少球迷更笑言，若果加菲在電影飾演梅利的話，將會更加傳神。

梅利與安德魯加菲又似唔似樣？（Getty Images）

安德魯加菲與梅利確實有點看似，原來梅利本人也知道，早在2015年，他曾經在社交網站發文表示「每年都有3﹑4次機會收到海量訊息，就係同我講我做蜘蛛俠做得好好」。

梅利與二代蜘蛛俠撞樣，這事連他本尊也知道。（Twitter截圖）

人有相似，在所難免，最新一代的蜘蛛俠湯賀蘭（Tom Holland）與F1車手諾里斯（Lando Norris）也有點撞樣，二人在摩納哥站終於相認，他更表示二人早已有聯絡。至於飾演蜘蛛俠女朋友MJ的Zendaya，與另一網球手﹑「英國楊丞琳」拉度簡奴（Emma Raducanu）亦有幾分相似。

連麥拿侖官方也承認諾里斯與湯賀蘭撞樣。（Twitter截圖）

湯賀蘭與諾里斯（Getty Images）