體育熱話｜比利時最強男人不種疫苗不戴口罩　染疫「戰鬥至死」

曾被譽為「比利時最強男人」的格鬥冠軍辛尼斯塔（Frederic Sinistra），本月因感染新冠肺炎離世，享年41歲。據悉，辛尼斯塔生前堅信新冠病毒只是ㄧ場騙局，不願接種疫苗亦不戴口罩，確診後更擅自從醫院偷跑回家養病，最終因併發症而病逝。



41歲的比利時格鬥冠軍辛尼斯塔曾在社交媒體發文，譏諷新冠肺炎只是「小病毒」。綜合外媒報導，他在生前認為疫苗是比利時政府用來欺騙民眾的陰謀，反對政府強制佩戴口罩、實行疫苗通行證等防疫措施。

辛尼斯塔曾在社交媒體發文，譏諷新冠肺炎只是「小病毒」。（截圖）

今年11月底，他確診新冠肺炎後拒絕就醫，最後是在教練Osman Yigin強逼下才前往醫院接受治療。該教練在受訪時透露，當時他威脅辛尼斯塔，如果不接受治療的話就不會再為他訓練。

辛尼斯塔在職業生涯中，曾贏得了多個重量級世界和歐洲格鬥冠軍。（網上圖片）

11月26日，該前格鬥冠軍在社交媒體指出，原於12月初的一場比賽被取消。「鬥士從不會退位，我回歸時會更強大！」他又宣稱：「我曾是早產嬰兒，我會像男人一樣戰鬥至死，不會放棄，不會留憾死去。」其後，辛尼斯塔在12月初發文，把新冠病毒稱為「小病毒」，主動宣告自己離開醫院回家養病。

辛尼斯塔（右）認為疫苗是比利時政府用來欺騙民眾的陰謀。（網上圖片）

他堅持反疫苗、反口罩，最終因染疫而喪命。辛尼斯塔的妻子在他離世後，在Facebook發文感謝大家的支持，不過她依然拒絕相信是新冠病毒奪走丈夫的生命：「我丈夫不是死於新冠肺炎，他絕不會希望自己的事成為傳播恐懼的工具，也不會讓人利用他來要求人們接種疫苗。」

辛尼斯塔的妻子堅持立場，不希望他的死成為傳播恐懼的工具。（截圖）

辛尼斯塔在職業生涯中，曾贏得多個重量級世界和歐洲格鬥冠軍，生涯保持39勝9負的輝煌戰績，並於2004年在比利時奪得全國冠軍。辛尼斯塔的前教練Fabian Pavone哀痛表示，辛尼斯塔是個了不起的人，「他的死原本是可以避免的」。