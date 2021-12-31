盧卡古唔高興！天價加盟車路士僅4個月　講明唔鍾意杜慈轉戰術

車路士前鋒盧卡古接受《天空體育》訪問時表示，不喜歡領隊杜慈安排的戰術，但他不會放棄，繼續努力踢。



盧卡古近期回勇，連續兩場聯賽有入球，但此時《天空體育》投下一枚「震撼彈」，刊出一篇報道，這名比利時國腳今月初接受訪問時表示，不滿意杜慈的戰術。

他說：「體能狀態上，我做得不錯。我只是不太喜歡現在的情況，但這是正常的。我認為領隊決定採用另一套戰術，我不得不去適應，發揮專業的態度。我不高興現況，但這是我的工作，而且我是不會放棄的。」

28歲的盧卡古今夏以破車路士紀錄的9750萬鎊，從國際米蘭來投。加盟初期，他表現不俗，但踏入10月後陷入球荒，並受足踝傷患困擾，在11月底到12月初復出時，他還失去了正選。至於這番不喜歡杜慈戰術的言論，正是在那個時候所說的。上場聯賽對白禮頓，盧卡古重獲正選，而且連續兩場入波，不知他是否適應了杜慈的戰術？又是否找回了快樂？