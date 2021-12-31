英超｜費格遜80大壽　曼聯眾將贈最佳禮物　奧脫福巨大橫額賀名帥

曼聯傳奇領隊費格遜今日（31日）80大壽，紅魔鬼眾將提早送上生日禮物，奧脫福主場以3：1輕取般尼，看台上亦有巨大橫額賀「費Sir」，C朗拿度同樣向恩師送上祝福。



今年的大除夕是費格遜（Alex Ferguson）的80歲生日，大壽前夕，「費爵爺」亦有現身奧脫福，觀看曼聯主場對般尼的聯賽。「阿Sir」大壽，眾將識做，開賽8分鐘麥湯米尼熨射先開紀錄，其後查頓辛祖禁區內起腳致賓美擺烏龍，加上C朗拿度門前「執雞」遙遙領先，即使艾朗連儂建功，曼聯最終仍然以3：1擊敗對手，以31分升上第6位。

費格遜大壽前看見曼聯全取3分，當然滿意。（Twitter截圖）

曼聯以勝仗向費格遜送上生日禮物，在場的費Sir看得笑逐顏開，曼聯球迷亦有「生日應援」，奧脫福看台上出現一幅巨大橫額，寫上「費Sir 80大壽生日快樂」。C朗今仗亦有進賬，其後在社交網站上載與費Sir的合照，祝賀恩師轉字頭。

C朗上載與費格遜的合照，祝賀恩師80大壽。（C朗Instagram截圖）

費格遜在曼聯執教27年，親手建立紅魔鬼王朝，領軍勇奪38個錦標，其中13次英超封王，1999年的三冠王更是生涯的高峰。費爵爺曾經引入簡東拿及C朗拿度等球星，鞏固曼聯在英超的領導地位，惟他在2013年榮休後，曼聯至今仍未能重拾昔日的輝煌。