英超｜車路士再添兩傷兵　杜慈牢騷停不了　「人人都受傷」

車路士今輪在史丹福橋主場未能全取3分，落後榜首的曼城8分。衰開有條路，右翼衛列斯占士傷出，其後被影到需要撐拐杖離場，情況不太樂觀，主帥杜慈坦言這名英軍守衛應缺陣下輪對利物浦的大戰，他更表示現時想像爭標是愚蠢。



新冠肺炎病癒不久的盧卡古，今仗再度正選鬥白禮頓，並再度取得入球，可惜不足以助車路士主場擊敗白禮頓，對方後備入替的韋碧克補時階段頂入追平一球，結果兩軍打成1：1完場，各得1分。

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盧卡古病癒後復出，連續兩場有進賬。（路透社）

車路士今仗賠得分數又折兵，右翼衛列斯占士（Reece James）上半場中段傷出，這名車路士守衛其後被影到撐着拐杖才能離開球場，目測傷勢不輕。本身有傷在身，紮住上陣的基斯坦臣，未能踢足全場，半場休息時被調離場。

車路士領隊杜慈表示列斯占士大腿受傷，甚有可能無緣在下輪對利物浦中披甲，「他（列斯占士）的大腿受傷，難以在對利物浦一仗中上陣，我們需要找其他球員頂替其位置，我們已經沒有翼衛，每人也受傷了。」

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車路士的列斯占士加入傷兵行列。（路透社）

戰績下滑，加上傷兵潮，主帥杜慈的壓力難免，近日多次向傳媒表達其不滿，賽後更直言如今談爭標是不切實際，「我們有7宗確診，5至6名球員需要養傷6星期以上，試問在這個情況下，如何談爭標？爭標在現階段是愚蠢的想法。」

面對疫情及傷兵夾擊，杜慈甚感無奈，直言難以向麾下要求更加多。車路士周日（2日）深夜主場硬撼利物浦，倘若屆時再失分的話，爭標形勢將更加被動。

球隊再添傷兵，杜慈愁更愁。（Getty Images）

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