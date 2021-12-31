英超｜曼城鐵衛寓所遇劫　為保護家人留疤　勇敢面對人生難關

曼城鐵衛簡斯路在社交網站上載一則限時動態，透露家中有4名劫匪入屋行劫，更試圖傷害他的家人，這名葡萄牙國腳出手反抗，右眉上有明顯疤痕。
效力曼城的葡萄牙國腳簡斯路（Joao Cancelo）遇上不幸事件，他透過社交網站表示4名劫匪入屋行劫，試圖偷去他全屋的財物，更有意傷害簡斯路的家人。這名曼城鐵衛當然挺身而出，出手阻止劫匪傷害他家人，結果右眼眼眉上留下一條疤痕。
錢財身外物，最緊要人無事，簡斯路表示他與家人也沒有大礙，並指人生困難何其多，這只是其中一個，他會勇敢地活下去。
簡斯路遇劫，曼城豈能坐視不理，球會透過社交網站表示簡斯路已經報警求助，希望匪徒早日繩之於法。
27歲的簡斯路今季在曼城表現出色，助攻助守，是「藍月亮」的必然正選，今季已在英超交出4次助攻，早前大勝紐卡素一仗更轟入世界波。
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