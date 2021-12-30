英超︱雲爺爺又贏　捉到尼日利亞足總犯錯　或禁射手離隊踢非國盃

雲爺爺又贏！英超屈福特主帥雲尼亞里指因尼日利亞足總犯錯，或會禁止射手艾曼紐丹尼斯（Emmanuel Dennis）代表家鄉出戰明年1月舉行的非洲國家盃。
非洲國家盃1月9日在喀麥隆上演，根據國際足協定下條例，球會本應在賽事舉行前13天，亦即是12月27日放人。不過，非洲足協早前批准，如球員所屬球會有比賽，可容許他們待至1月3日才歸隊。
英超一眾球隊之中，公認「最傷」一隊首推利物浦。陣中兩大主力射手沙拿和文尼，要分別代表埃及和塞內加爾出戰，三叉戟只剩法明奴一人。此外，他們還會失去畿內亞中場拿比基達。
不過，原來榜下游的屈福特才是最多非洲兵被徵召的球隊，共有5名成員需要離隊，包括陣中射手、今季已攻入8球的艾曼紐丹尼斯，與剛傷愈的前鋒伊斯美拿沙亞。
可是主教練雲尼亞里近日受訪卻表示，屈福特有機會拒絕丹尼斯代表尼日利亞參加非洲國家盃，原因是對方「遲交功課」。
「我不肯定他（丹尼斯）會不會離隊去參賽。國家隊需要在限時前將初選名單通知球會，但他們沒有尊重這個日子。那封電郵來遲了，所以我們有選擇權。」
根據當地傳媒報導，尼日利亞足總強調自己沒有犯錯，並對丹尼斯隨隊充滿信心。消息稱，雙方正就事件談判，料日內會有結果。
丹尼斯在拆禮物日收到入選國家隊消息時，表現得相當興奮，他曾在社交網站上表示：「很自豪能入選，代表我的國家。 Naija boy！」
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