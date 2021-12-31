英超熱話｜蘭斯達爾把關的意外收穫　作客列斯聯竟發現發達大計

今夏加盟阿仙奴的門將蘭斯達爾，好評如潮，這名23歲英格蘭守門員，本月中作客對列斯聯的一仗，縱然未能保住清白之身，但卻有意外收穫。
今夏由錫菲聯轉投阿仙奴的蘭斯達爾（Aaron Ramsdale），今季表現突出，隨即搶走尼奴的正選位置，倘若繼續這個表現，更有望挑戰國家隊的門神位置。
阿仙奴早前作客對列斯聯，以4：1輕取對手，全取3分。蘭斯達爾早前擔任同行賓科士打（Ben Foster）播客（Podcast）的嘉賓，透露該仗有一個特別的遭遇。
造訪艾蘭路球場（Elland Road），面對列斯聯球迷「招呼」難免，蘭斯達爾表示當阿仙奴攻入首球後，主場球迷開始向球場擲下水樽﹑打火機及其他物件，以洩心頭之恨，當愛隊落後3球時就如雨下。這名兵工廠門將沒有恨，反而是知道「發達的機會來了」。
當球迷沒有東西可擲時，原來他們會將錢擲進球場，當然並非打賞蘭斯達爾，而是洩憤。這名23歲門將表示球賽中有50便士﹑一英鎊及兩英鎊的硬幣，他默默地把硬幣儲起放在毛巾中，「一兩蚊都係錢，我執起然後放喺毛巾入面，半場一次過拎返更衣室，換邊後佢哋（球迷）都繼續掟嘢，都有掟銀仔，然後我全場拎咗17鎊，已經有啲無拎。」
面對敵軍球迷，最好以實績還擊，當阿仙奴贏波後，蘭斯達爾隨即跑向列斯聯球迷的看台興奮地慶祝反擊，3分已袋，銀仔再袋，洋洋得意。
Arsenal goalkeeper Aaron Ramsdale winding up the Leeds fans with his celebrations during Arsenal’s win at Elland Road yesterday. 😂😂 #afc pic.twitter.com/qBagxFofaE— afcstuff (@afcstuff) December 19, 2021
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