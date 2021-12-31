J League｜鳥栖砂岩前監督濫權5年　動輒向球員辱罵動粗

日職聯（J-League）再度爆出教練欺凌球員醜聞。鳥栖砂岩前教練金明輝被指在5年藉着職權，向隊內球員動粗及惡罵。賽會調查後證實指控，分別處罰砂岩及金明輝。



40歲的金明輝今季帶領砂岩在聯賽得第7後，決定不續約，當時已被醜聞纏擾。他在6月時，被指於操練中故意向球員掃腳，被球會停止督師3場。來到9月，日媒《報知體育》報道金明輝涉嫌長期欺壓球員，而且有匿名人士指球會視若無睹，觸發賽會調查。

近4季斷斷續續帶領鳥栖，季季在下游護級，今季第7的成績最佳。（instagram）

賽會昨（30日）發表調查報告，證實金明輝在5年內多次使用動粗及口出惡言。賽會在過去3個月約見砂岩球員及管理層共90 人，合共100次，加上觀看影片，發現金明輝至少17次干犯職權欺壓，包括早年執教砂岩青年隊向青年球員動粗。

金明輝對球員辱罵及動粗，最終不續約。（instagram）

報告書指金明輝怒罵球員「去死」、「殺咗你」、「你好樣衰」等。此外，他多次動粗，例如去年夏天掌摑一名劉海較長的球員。協助調查人士又指，球會知道金明輝的暴行，卻無動於衷。而球會在最初階段回應事件，表現相當消極，表示「記不起」等等。

鳥栖砂岩曾招攬到費蘭度托利斯加盟，更來港出戰19年賀歲盃。（資料圖片/鄭子峰攝）

賽會認為金明輝的行為，不為社會所容，執教而言絕非必要，顯然濫權，判罰他停賽8場。由於金明輝已退任，故改以停賽約5星期代替，並不排除考慮停止其教練牌照一段時間。此外，砂岩亦被罰300萬圓。砂岩方面回應處罰稱深受教訓，感到痛楚。至於被指消極回應，球會方面僅稱「無此意圖」。

球員被金明輝辱罵「去死」及「樣衰」，事主身份未被披露。（instagram）

體育界職場欺凌問題，近年在日本備受關注，本案已為日職聯近年第3宗同類案件。2019年湘南比馬監督曹貴裁被揭向球員惡言相向及動粗，在球季中辭職，金明輝跟他同樣是在日本出生及長大的韓國籍球員。本年9月，J2東京綠茵的教練永井秀樹辭職，當時已被揭發在隊內猶如獨裁者，肆意辱罵職員，甚至強逼女性職員增磅，球隊及後被罰款。