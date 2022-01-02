體育熱話｜日本投手赴台灣過赤字生活　美女老婆買半價品支持逐夢

前阪神虎投手高野圭佑去年到台灣挑戰延續職棒生涯，他在日本電視台TBS節目《戰力外通告》中介紹自己的戰力外生活，高野稱在台灣職棒二軍中僅得10萬日圓（約6770港元）薪水，無法負擔家計，其美女太太在節目中訴說獨撐家計秘方，並支持丈夫追夢，節目一出街後令她一夜爆紅。



30歲的高野圭佑在加盟台灣職棒中信兄弟前，先後效力千葉羅德海洋與阪神虎，他在去年回國後，參加了日職測試會，他在跟拍節目中透露，為了重返日職過着「赤字生活」，最終還是沒有獲得日職球隊青睞。

他表示還會再堅持下去，同時被生活壓力不小的妻子請求設下期限，引起部分日本球迷批評聲浪。

高野圭佑去年在台灣的中信兄弟延續職棒生涯，卻遇上疫情爆發而在一軍僅上陣一場。（中信兄弟）

高野圭佑在節目中透露在台灣月收入大約10萬日圓（約6770港元），中信兄弟對此澄清1個月大約20萬日圓，且食宿由球會提供，但高野在節目表示，「幾乎都在當地花光生活費，沒有額外多出什麼錢，花費像是酒店費用、機票等等，如果再做其他事情可能還會赤字。」

高野圭佑太太在節目中的賢慧與美貌搶眼。（截圖）

網民的焦點落在他漂亮的妻子知圭子身上，由於家中還有一名4歲的孩子，因此有點入不敷支，讓高野家一整年都很辛苦。

高野圭佑妻子知圭子指出，這一年沒收入，都是在花錢，生活就像是在走鋼索，知圭子坦言：「被金錢追着跑的日子很辛苦，去超市買肉都要買半價品。」

知圭子坦言生活像被金錢追着跑。（截圖）

知圭子在節目中問，假如沒有收到球隊打電話來怎麼辦時，高野圭佑卻回應說：「在球隊來電前，我要專心等待，無法去思考以後的事情。」

最終，他沒有收到球會電話，確定再次挑戰日職失敗，卻接到日職球員工會的電話，提供他兩個工作機會，一個是棒球學校講師，一個是北海道獨立聯盟當教練兼球員。

知圭子在節目中表示仍會支持丈夫逐夢，好感度急升。（截圖）

此時知圭子再問高野圭佑，「先別去想金錢及家庭，如果還有機會返日職，你會想繼續投球嗎？你還有這個能力嗎？」高野說：「我有信心，我要繼續投球。」

最終二人決定，讓高野圭佑再以一年時間去挑戰職棒。節目一出，日本和台灣網民都覺得知圭子實在太強勁，對高野圭佑太好了，而漂亮臉蛋亦讓她一夜爆紅，有台灣網民留言說：「這種追夢不顧一切的男人，能娶到願意陪他吃苦支持他的太太，真是上輩子修來的福氣。」

有人戲稱，比起高野能獲得一紙職棒合約，有明星臉的知圭子應該會先收到藝能界的合約。