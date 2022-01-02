體育熱話｜三浦知良19歲次子格鬥技　「足球踢」僅一回合TKO對手

前日本國腳，有「King Kazu」之稱的世界最年長職業球員三浦知良，其次子三浦孝太，在31日除夕日出戰個人首場格鬥賽事比賽，成功在「地標戰」僅用一回合便技術擊倒（TKO）對手，賽後與父親相擁，場面感人。



19歲的三浦孝太未有跟隨父親步伐選擇踢足球，反而在31日的格鬥賽事《RIZIN.33》出道，對手為前牛郎、地下格鬥8戰7勝的33歲YUSHI。

19歲的三浦孝太於31日贏了生涯首場格鬥賽事。（RIZIN官網）

三浦孝太在賽事第一場登場，原在每回合3分鐘的三回合內分勝負的他，首回合早段已取得優勢，迫得對手以埋身緊纏拖延時間，不過三浦孝太仍能拆解兼反勢。

YUSHI中段顯得體力不繼，在一次閃過攻擊時，YUSHI失平衡倒地，三浦立即把握機會，施展大有可能是King Kazu親傳的勁力足球踢腳，拳證介入叫停比賽，判三浦孝太技術擊倒（TKO）對手。

三浦孝太在甫開賽便佔優。（RIZIN官網）

三浦孝太在僅花180秒、首回合被判獲勝後，做出父親有名的「KAZU舞」（入球後慶祝招牌舞蹈）當中舉高手動作，在台下看着兒子取得生涯首勝的三浦知良夫婦也非常興奮，三浦孝太走到台下與父親相擁。

三浦孝太把握對手跌地機會，起腳TKO對手。（RIZIN官網）

在一般格鬥賽事中，起腳踢都會被認為是犯規，但在今場賽事，雙方約定只有踐踏和四肢着地打擊才算犯規，三點着地情況下，可以出腳。

賽後三浦孝太坦言：「起腳是本能反應。」當被問到父親在獲勝後說了什麼時，三浦孝太表示太興奮而忘記了，「是出生以來最開心的瞬間，雖然有想過要跳『KAZU舞』，但這是比誰都更愛足球的父親，所創作的舞蹈，這不是我能那麼簡單就使用的，所以最後只做了舞蹈中高舉手指天的動作。」

三浦孝太坦言因不想亂跳「KAZU舞」而只做舞蹈中舉起右手指天動作。（網上圖片）

格鬥傳奇高田延彦：這是DNA！

三浦孝太在說感言間流露出對父親尊敬、敬佩之情，雖然未有隨父親步伐投身職業足球，他感激父母親包容他小時候的淘氣，「我會像父親成為足球之王般，為在未来成為格鬥之王而努力。」

連在台下觀戰的日本綜合格鬥象徵高田延彦都說：「這是DNA！」、「他很有Sense！」，異常興奮。

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三浦孝太走下台與父親三浦知良相擁。（RIZIN官網）