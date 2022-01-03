韓國國腳黃義助熱戀T-ara成員孝敏　上月瑞士幽會以解相思

韓國國腳黃義助與T-ara成員朴孝敏發展地下情，被韓國傳媒影到兩人上月把臂同遊瑞士，以解異地戀的相思之苦。



根據韓國傳媒《Sports Chosun》在1月3日的報道，29歲的韓國射手黃義助，與女子組合T-ara成員朴孝敏拍拖約兩個月，兩人由熟人介紹而認識，在去年11月起成為戀人。

29歲的韓國國腳黃義助曾效FC城南及大阪飛腳，到2019年加盟波爾多，效力至今。（Getty Images）

不過，兩人天各一方，戀情甫開始便要面對異地戀。黃義助現效法甲球會波爾多，要長期留在法國，而32歲的孝敏就在韓國工作。另一間媒體《Dispatch》影到兩人的瑞士街頭的照片，他們上月同遊歐洲，以解相思之苦。

照片攝於瑞士城門巴素爾一間著名的酒店門前，兩人拖住行李，準備進入酒店大堂。一位接近兩人的消息人士表示：「他們都是成熟的成年人，兩人的關係可以成為動力，互相幫助及支援對方。」兩人拍拖不久，仍處於剛開始的熱戀期，他們仍然在互相了解中。

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