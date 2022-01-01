C朗冠軍隊友變大海男兒　當打之年結束生涯追逐童年夢｜足球熱話

新年新希望，有夢別放棄，因為「有心唔怕遲」。
葡萄牙球王C朗拿度已經36歲，仍在綠茵場上馳騁。昔日球會及國家隊隊友法比奧干查奧，年輕3歲，先行告退。
美好的仗，已經打過。干查奧追尋下一段事業，實現兒時夢想。昔日的歐聯冠軍左閘，今天是大海男兒。
干查奧今年初再次從葡超球隊里奧艾維退役，生涯曾奪得不少桂冠。最輝煌日子，是效力皇家馬德里與國家隊隊友C朗拿度、比比等並肩作戰，兩奪西甲和歐聯。
33歲之齡，足球員來說仍有一戰之力，干查奧另有想法。他近日接受葡國一條關於人力資源的頻道訪問，談及傳統產業的革新。工作環境從草場換到海洋。他回到自己在國內北部的家鄉，從事漁業，並擁有自己的船隊。
第二次職業生涯，跟第一次截然不同，「大海男兒」早有計劃。干查奧的家族從事海洋捕魚，他不過繼續兒時的夢：「我爸有一艘船，我小時候已常常跟他出海。我以前的生活就是海洋和捕魚。」
干查奧於2010年助賓菲加奪得葡超冠軍，加上同年南非世界盃表現出色，翌年獲皇家馬德里羅致，直至19年離開。早於這段期間，他已籌謀日後，買下第一艘船。影片所見，船隊尚在建造新船。
足球世界絢爛，海洋有另一份吸引力。干查奧說漁夫一樣值得尊重，「海上生活，毫不卑微」：「我知道有一天要退下來，必須發展新路向。這艘船是我的快樂泉源，也是生命的正確方向。」
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