足球熱話｜比利時中堅帶病上陣照踢足　展職業球員敬業樂業態度

身體不適，一律不建議做劇烈運動。對職業球員而言，不舒服又不想請病假，唯有頂硬上。

前熱刺中堅﹑現效力葡萄牙老牌球會賓菲加的維度漢，大除夕作客鬥波圖，卻以1：3不敵對手，這名比利時國腳換邊後被鏡頭捕捉到不安一幕，但他其後如常踢足全場。



大除夕日，兩大葡萄牙老牌球會聯賽對碰，結果波圖主場以3：1擊敗賓菲加，全個2021年未曾在葡超輸波，以得失球差力壓同得44分的士砵亭居榜首。

現年34歲﹑曾效力熱刺的中堅維度漢（Jan Vertonghen），今仗正選代表賓菲加上陣，這名比利時國腳帶病披甲，究竟從何得知，全靠換邊後的一個動作。

維度漢是賓菲加後防的必然正選。（資料圖片／Getty Images）

下半場5分鐘左右，維度漢突然彎低身，突然在場內嘔吐，這一幕剛好被鏡頭捕捉到。嘔完的確舒服一點， 維度漢若無其事地如常作賽，更踢足全場90分鐘。原來這名比利時中堅已不是首次「踢到嘔」，在2014年世界盃期間，他也曾經因天氣太熱而不適嘔吐。

維度漢是賓菲加防線必然主力，除了季初兩場因傷缺陣，他其餘時間在葡超及歐聯也是正選上陣。

慎入：維度漢嚇親球迷的一刻

Even Vertonghen has had enough 💀 pic.twitter.com/NZQ9wgnBqg — Dαzzy 🇵🇹 (@FOOTSEXENJOYER) December 30, 2021

英超21輪賽程（注意：李斯特城對諾域治、修咸頓對紐卡素已取消）

（01美術製圖）

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