C朗金雕像現印度　揭幕撞正敏感時刻　民眾揮黑旗抗議︱足球熱話

曼聯球星C朗拿度球技出眾，是不少球迷的偶像，最近獲印度果亞邦（Goa）政府樹立雕像，卻竟惹來抗議。



印度果亞邦（Goa）政府斥資1.2萬英鎊（約12.6萬港元），在市內建了一座重達413公斤金色C朗雕像。

當地官員透露這是印度第一座C朗雕像，他解釋這源於自己對足球的熱愛，也是「回應年輕人的要求」，「我們希望借此激勵年輕人，讓他們得到踢波的靈感，把自己推向更高境界。同樣，這可美化空間、花園與行人道。」

不過，雕像同樣惹來不少負評，更引發爭議。其實位於印度西部的果亞邦，歷史上曾是葡萄牙殖民地，近期亦正慶祝獨立60周年，當地政府竟選在這時為葡萄牙籍的C朗樹立雕像，自然有人不滿，「如果要建雕像，也應該是印度球星」。

有印度民眾在雕像旁邊揮黑旗抗議。（網上截圖）

有民眾更在雕像旁揮動黑色旗幟抗議，然而當地官員沒有受理，更反斥抗議人士是「Football haters」，「足球是人人公平的運動，但這些人沒有視足球為信仰。」

C朗銅像事件（01體育美術製圖）

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