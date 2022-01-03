大哨朗拿度確診新冠肺炎　遺憾缺席重要活動：人生總始料不及

繼阿根廷球星美斯確診新冠肺炎後，前巴西國腳「大哨」朗拿度亦中招。



大哨上月買入巴乙球隊高士路90%股份，該隊昨日舉行成立101周年慶典，但大哨在昨日公布自己確診，未能以首度以大股東身份參與其中。

大哨上月成為巴西球會高士路大股東。（路透社）

高士路昨日舉行成立101周年慶典。（高士路Instagram）

高士路在社交網站表示，朗拿度雖有輕微癥狀，但目前情況良好，將遵從醫生建議休養及隔離。

大哨則在Instagram發表感言，對確診感到失望，「這不是我渴望度過1月2日的方式，我很期待跟大家一起慶祝。可是人生總是始料不及，昨晚我感到不適、做了檢測，今（昨）早發現結果呈陽性。」

大哨強調，自己早已接種疫苗，又指會遵循各項防疫措施，盡快康復，再跟球迷見面。

在大哨缺席下，高士路昨如常舉行慶典，但球會稱將遷就朗拿度，調動其他慶祝活動的日子。大哨也表示：「我們的見面不會取消，只是延遲了，我一定會再跟你們一起慶祝。」