足球︱美斯確診新冠肺炎　PSG共4球員受感染　舊東家巴塞更慘

法甲球會巴黎聖日耳門（PSG）證實，阿根廷球星美斯對新冠肺炎病毒測試呈陽性反應。



PSG公布美斯確診新冠肺炎。（Getty Images）

近期歐洲球會陸續再次爆發新冠疫情，最受影響的是正在加密賽程的英超。Omicron變種病毒傳播力極強，多支英超球會已先後中招，自從12月12日熱刺對白禮頓一仗以來，至今已有17場英超比賽需要改期。

即使大部分球員和主帥均已注射疫苗，球壇中不乏「中完又中」的例子，如2020年3月成為首批染疫者的阿仙奴領隊阿迪達，近日便再受感染而未能領軍出戰阿仙奴對曼城一仗。曼聯陣中的葡萄牙球星C朗拿度，同樣是繼2020年後，近期二度確診的著名例子。

繼英國之後，法國球會也受影響，班霸巴黎聖日耳門（PSG）公布，陣中有4個球員對新冠肺炎病毒測試呈陽性反應，其中一人正是阿根廷球王美斯（Lionel Messi）。

PSG聲明指出：「4個感染新冠肺炎的球員為美斯、巴尼特（Juan Bernat）、沙治奧列高（Sergio Rico）和比度馬沙拉（Nathan Bitumazala）。他們正在單獨隔離，並會遵守健康防疫守則。」此外，仍在巴西養傷的另一主力尼馬，將繼續在當地接受治療。「預期他會在約3星期後歸隊復操。」

疫情在西班牙也不遑多讓，美斯的舊東家巴塞隆拿，近日受感染球員數字連日上升，周日對馬略卡一戰前夕，有10個球員中招未能上陣，球隊只剩下9名一隊成員，當中包括達史特根和尼圖兩名門將。

英超21輪賽程（注意：李斯特城對諾域治、修咸頓對紐卡素已取消）