英超︱曼聯「黑仔王」連迪路夫心臟病疑雲後又確診　向球迷報平安

曼聯守將連迪路夫早前對諾域治一仗比賽中途突然按着胸口，一度惹來心臟病疑雲，及後曼聯澄清他的不適與新冠肺炎無關。
聖誕新年快車檔期，遲遲尚未見到他的身影，原來他對新冠肺炎病毒測試呈陽性反應，正在家中隔離，更在IG story向球迷報平安，承諾會「盡快復出見大家」。
曼聯主帥蘭歷克證實，27歲的連迪路夫對新冠肺炎病毒測試呈陽性反應。即使須在家中隔離，連迪路夫仍保持樂觀，他在IG Story交代，「大家好！首先，多謝大家過去數星期的訊息，我都逐一看過，我真的很開心，多謝大家。」
「現在，我正在家中。我感覺良好，希望可以盡快回來，再次跟球隊在一起。」曼聯今晚深夜對般尼一仗，連迪路夫仍須自我隔離，暫時尚未能復出。
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