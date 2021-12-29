足球快訊︱阿仙奴領隊阿迪達再次確診　巴塞三星同受感染

阿仙奴主帥阿迪達（Mikel Arteta）再次感染新冠肺炎，將會錯過槍手元旦日主場對曼城的英超大戰。

近期新冠肺炎病毒再度在歐美各地肆虐，英超多支球隊均成為重災區，至今已令16場比賽受影響需改期。同日，西班牙勁旅巴塞隆拿，最新有3員主將確診。



阿迪達再度確診。（Getty Images）

阿迪達是足球界首批受感染人士，他早在2020年3月首次確診新冠肺炎，時隔近兩年後，再度染疫。

阿仙奴已證實，測試結果再次呈陽性反應的阿迪達，元旦日球隊對曼城的英超聯賽，達不能到場督師。他接受BBC訪問時稱，「真是很失望，我感到不適，於是進行測試。當我獲准許，便會立即再次工作。」

阿仙奴目前已關閉位於倫敦的訓練基地，所有曾接觸阿迪達的職球員需要自我隔離。今晨阿仙奴本需作客狼隊，惟後者受疫情和傷兵影響，賽事需要改期。周五（12月31日）英超賽會高層與召開緊急會議，商討疫情再度爆發下的對策。變種病毒Omicron大大影響英超聖誕新年的快車檔期，惟賽會遲遲不願下令再度煞停賽季。

英超以外，巴塞隆拿隊中亦爆出疫情，隊中3名球員奧士文尼迪比利、加維及烏姆迪迪在病毒測試同告呈陽性反應。