西甲｜費倫托利斯加盟巴塞後確診　亮相魯營一天後宣布中招

聖誕狂歡過後，西甲變成「疫埠」，確診個案逾百，「新仔」落地難倖免。

重災區巴塞隆拿宣布多兩名球員確診，包括從曼城加盟的費倫托利斯。離開安全「城」，加盟即中招，相當運滯。



巴塞在今天（4日）宣布，費倫托利斯與柏迪在最新的病毒測試呈陽性反應，二人暫時狀况良好，未見病徵，已在家中隔離。

托利斯上半季效力曼城，在新一波疫情所受影響，較其他英超球隊為少，而他亦因足部骨裂自去年10月養傷。他日前以5500萬歐元轉會，昨日才亮相魯營球場，與1.3萬名球迷見面，穩穩陣陣完成「的波」環節，未料完成儀式後就中招，被新冠肺炎纏上。

亮相魯營後一天，費倫托利斯病了。（Getty Images）

托利斯披上巴塞球衣上陣，相信還要多等一段時間。他的腳傷正在康復，又要等待病毒測試結果「轉陰」。而且，巴塞須清走陣中部分球員，令薪酬水平達到賽會要求，才可以註冊上陣。

托利斯（左二）完成亮相儀式後，出席首課操練，認識隊友，未料隨即染疫。（Getty Images）

巴塞亦是西甲新一波疫情的重災區，累計有12名球員染疫，加上傷患與停賽球員，剛仗對馬略卡須派遣大批青年球員。他們結果險勝1:0，而且陸續有球員康復，重新候命。

巴塞剛戰馬略卡，正選陣容出現不少新秀面孔。（Getty Images）

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