Omicron襲球壇︱巴塞10人染疫波照踢　沙維：「西甲賽會瘋了！」

新冠肺炎Omicron變種病毒肆虐全球，傳播速度大大加快，令歐洲球壇再度爆發新一波疫情。英超在12月正值「加密班次」的快車賽期，病毒在不經不覺間廣泛傳播，西班牙和法國情況亦大同小異，賽季卻沒有跡象如2020年3月那樣果斷煞停。

今季失去美斯的巴塞隆拿，戰績大不如前，舊將沙維季中接過帥印，不止要面對艱苦的青黃不接期，疫情下陣中失去10個一隊成員，西甲賽會卻完全沒有押後比賽的打算，令他怒轟：「賽會簡直瘋了！」



沙維上任巴塞主帥後，遇到的難題一個接一個。（Getty Images）

沙維怒轟：「西甲賽會一團糟」

巴塞隆拿球隊近日爆發疫情，感染新冠肺炎的球員數字日日創新高，周日西甲作客馬略卡前，多達10個球員中招，加上另有7個球員因停賽或受傷，未能上陣，人腳嚴重不足。

可是西甲賽會對比賽改期的門檻定得十分之高——只要球會有最少5名一隊球員，並能夠靠抽調預備組成員排出一張有13人的大軍名單，當中最少有1個守門員，比賽便要照踢。沙維對此十分不滿，「我們會在B隊抽調球員，並盡力贏得比賽，但我們一共失去17個球員。」

「我很憂慮，我認為（賽會）不叫停比賽真是瘋了，根本完全無理由繼續去踢。」沙維怒轟，「我們已經去到極限，運用常識也知道吧。條例實在太苛刻，馬略卡也面對類似處境，只是不及我們嚴重。真是一團糟！不過我們仍會力求全取3分。」

今個星期，巴塞陣中球員奧士文尼迪比利、加維、古天奴、丹尼爾艾維斯、達斯、朗格勒、佐迪艾巴、烏姆迪迪、伊沙素利（Abde Ezzalzouli）和波迪（Alejandro Balde）10人全部對新冠病毒呈陽性反應，即使較早受感染的烏姆迪迪已經「陽轉陰」周日對馬畸卡可趕及上陣，隊中另有布斯基斯停賽，巴夫韋迪、沙治羅拔圖、迪比、安素法迪和柏迪仍在養傷的情況下，兵源嚴重不足。

即使如此，由於包括達史特根和尼圖兩名門將在內，巴塞尚有9個一隊成員可上陣，根據西甲賽會規定，比賽只得照踢。巴塞今季戰績大不如前，周日一戰前，18戰僅以28分排第七，落後榜首的皇馬18分之多。

英超21輪賽程（注意：李斯特城對諾域治、修咸頓對紐卡素已取消）