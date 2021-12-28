西甲｜費倫托利斯加盟巴塞　10億歐元賣斷條款跟神童看齊

西甲班霸巴塞隆拿重建踏出重要一步，正式宣布從曼城收購21歲西班牙國腳費倫托利斯，簽約至2027年6月。



巴塞羅致托利斯的消息，近日甚囂塵上，昨日已被攝得在加泰地區的醫院接受體測。雙方未有公布交易的價錢，但早前消息指轉會費達4630萬鎊。完成交易，代表財困的巴塞要清走隊內不受重用球員，以求符合西甲財政公平要求。

巴塞在合約中加入一條10億歐元賣斷條款，做法跟10月時與兩名新星安素法迪及柏迪續約的情况相同，可見巴塞對三人的寄望。巴塞亦欠缺具份量的前鋒，今季從曼城來投的阿古路因在賽事中出現心臟問題，早前已宣布退役。費倫托利斯從曼城來投，巧合地追隨了大前輩的步伐。

費倫托利斯簽約5年半，將是巴塞隆拿今後的重點培育目標。（巴塞隆拿官方twitter）

曼城足球總監、巴塞名宿碧格列斯坦稱托利斯應為自己在曼城的成績，感到驕傲。聲明內容指：「去季是他首次來到新的國家，適應相當好，而且付出百分百努力，取得入球助我們取得冠軍。祝願他在巴塞成功。」

阿古路接班人，巧合地跟隨了阿古路的步伐。（Getty Images）

費倫托利斯在去年8月從華倫西亞轉投曼城，上陣43仗入16球，助曼城奪得英超及聯賽盃。他本季聯賽上陣4次，入2球，10月中腳骨骨裂後一直休養。

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