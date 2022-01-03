西甲｜巴塞隆拿天殘地缺　盧克迪莊奠勝挫馬略卡新年響頭炮

巴塞隆拿受新冠變種病毒Omicron及傷患的夾擊下，主帥沙維賽前呻苦，全隊至少17人缺陣。縱然天殘地缺，巴塞餘下球員將士用命，結果前鋒盧克迪莊一箭定江山，助巴塞作客挫馬略卡，2022年有個好開始。



新冠變種病毒Omicron肆虐球壇，巴塞隆拿同樣爆疫，主帥沙維透露隊中多達10人確診，另加上傷兵，全隊至少17人缺陣，但賽會沒有延期的打算，沙維直斥賽會「癲了」。

Omicron襲球壇︱巴塞10人染疫波照踢 沙維：「西甲賽會瘋了！」

巴塞天殘地缺都要頂硬上，老大哥碧基繼續領軍，前場由盧克迪莊配合兩名小將攻堅，從西維爾外借的迪莊，完半場前頭槌建功，攻入全場唯一入球，巴塞靠這個入球奠勝，一球力克馬略卡。

西維爾借將盧克迪莊一箭定江山，助巴塞一球擊敗馬略卡。（美聯社）

自沙維上任以來，巴塞在西甲錄得4勝2和1負的戰績，拿下14分，如今以31分升上聯賽第5位。殘陣出戰仍收穫3分，沙維甚感滿意，與第4位的馬體會僅差1分，距離重返前四又近一步。

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