傳曼聯巴塞計劃互換法國雙星　交易一家便宜兩家着？｜足球轉會

英國《每日鏡報》引述加泰羅尼亞傳媒《Ara》的報道，巴塞隆拿有意與曼聯交換球員，將陣中即將約滿的高薪球員奧士文尼迪比利清走，而曼聯就將渴望離隊的安東尼馬迪爾送到巴塞。



《Ara》報道指，迪比利與馬迪爾的交換計劃，是巴塞平衡薪酬開支的一個辦法。雖然巴塞落實從曼城簽入費倫托利斯，但為了讓費倫托利斯註冊，他們需要減少現有的薪酬開支，以滿足西甲的要求。

巴塞的奧士文尼迪比利尚餘半年約滿。（Getty Images）

巴塞一直希望合約只餘半季的高薪球員迪比利減薪續約，為球隊騰出薪酬空間，但迪比利遲遲未同意。如果迪比利不同意續約，巴塞有機會在1月將他清走，並盼藉迪比利的剩餘價值，羅致曼聯的馬迪爾。

馬迪爾已經向曼聯領隊蘭歷克表明離隊之心，但曼聯之前拒絕了西維爾的借用條款，因為西維爾不願承擔馬迪爾所有人工。據報，兩間球會正就球員交換接觸，巴塞將迪比利售予曼聯，而曼聯就將馬迪爾租借給巴塞，為期半年。