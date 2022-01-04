西甲｜畢爾包球員僥倖避過收山腳　胞兄放下足球上前為親弟出頭

西甲球隊畢爾包凌晨作客3:1擊敗奧沙辛拿，「劇情」在末段進入高潮，動作橋段引發親情劇場。

奧沙辛拿前鋒艾斯基爾艾維拉在末段突然火上心頭，向畢爾包前鋒尼高威廉斯施展「收山腳」，可幸未有傷害。尼高的胞兄伊拿基威廉斯，眼見親弟幾乎出事，挺身而出。



球賽勝負早定，主隊奧沙辛拿雖由傑基於10分鐘開記錄，但畢爾包的21歲前鋒奧漢辛斯特在上半場9分鐘內連入兩球反超前。他於下半場68分鐘再下一城，成為西甲首位「00後」球員演出帽子戲法。局勢大定，末段上演另一場好戲。

艾維拉飛剷的去勢過勇，尼高威廉斯沒有受傷，可算幸運。（Getty Images）

Chimy Avila przez zerwane więzadła stracił prawie 1,5 roku gry ale nie przeszkadza mu to w takich probach „interwencji”. Frajerstwo.

pic.twitter.com/YUdQoGWg7t — Maciek Miko (@MacMiko69) January 4, 2022

艾維拉在74分鐘入替，86分鐘有機會追近比數，可惜勁射被門將觸到後中楣彈走。進入補時，奧沙辛拿攻勢被畢爾包解圍，19歲的尼高威廉斯沿邊線引推進，艾維拉從左邊追近時飛剷，但動作極其礙眼。

伊拿基威廉斯從禁區走回中圈，指摘艾維拉出腳凶狠。（影片截圖）

艾維拉不僅整個人凌空，左腳更完全伸展，鞋底指向尼高的腳脛。加上他去勢極猛，連同屈起的右腳，如鉸剪腳剷向尼高。場邊的畢爾包職、球員見狀，立即揚聲指罵。幸而，尼高在艾維拉剷到前，左腳發力踏前，右腳亦及時避過艾維拉，沒有受傷。

艾維拉（左）忿忿不平，結果被驅逐離場。（Getty Images）

攻勢無功而還，箭頭伊拿基不理比賽仍在進行，走到中圈為胞弟出頭，指斥艾維拉「勢凶夾狼」。球證於補時2分鐘向艾維拉出示黃牌，但艾維拉已經「着晒」，突然雙手推畢爾包後衛恩尼高馬天尼斯，結果於兩分鐘後再吃黃牌，被驅逐離場。

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