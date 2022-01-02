西甲︱榜首皇馬作客不敵基達菲　另類打吡又一次爆冷成功

周日西甲頭場爆出大冷門，榜首球隊皇家馬德里作客護級份子基達菲，意外敗陣。



基達菲好波之人伊尼斯烏納為球隊開紀錄。（Getty Images）

皇馬今仗以接近完整陣容應戰，賓施馬前線領軍，中場三星莫迪歷、卻奧斯、卡斯米路全數在陣，防線人腳完備，開賽僅9分鐘，卻已告失守。

基達菲位於馬德里南部，因此今仗其實也是馬德里打吡，這支弱旅每逢遇上同市勁旅皇馬都會特別集中和肉緊，過往亦不時爆出意外賽果，這一場也不例外。控球率方面，皇馬高佔逾7成，射門也遠較基達菲多一倍，可是主隊基達菲成功將皇馬的中框射門限制至只得3次，與他們高效率的6射3中相同，最重要的是，他們成功將皮球放進網窩。

基達菲面對皇馬的豪華兵團，再次打高一皮波。（Getty Images）

基達菲的好波之人伊尼斯烏納（Enes Ünal）開賽僅9分鐘便為主隊射成1：0，比賽自此成為一場典型的攻防戰。皇馬主帥安察洛堤未有坐以待斃，半場一口氣作出兩個調動：換入夏薩特入替阿辛斯奧，左閘由費蘭文迪換入出擊力更強的馬些路，明顯希望加強攻力。

基達菲順利在皇馬身上全取3分。（Getty Images）

皇馬無論控球、角球、射門均一面倒佔優，只看一個數據，便可知道基達菲今場防守部署十分成功：越位次數，基達菲0次，皇馬5次。結果韌力十足的基達菲，順利守住1：0勝果，取得對護級大有幫助的3分。賽後基達菲以19戰18分排第16位，皇馬20戰仍以46分遙遙無前次席的西維爾8分，但多踢2場。

面對基達菲，賓施馬也無計可施。（Getty Images）

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