利物浦爆疫兵源短缺　申請4強大戰對阿仙奴延期｜英聯賽盃

利物浦隊內新冠肺炎個案增加，申請將周四的英格蘭聯賽盃4強首回合對阿仙奴延期。



利物浦發聲明，通常打算到倫敦觀賽的作客球迷，這場在周四舉行的英聯盃比賽有可能延期。聲明稱：「在周四的比賽前，見不到情況會好轉，甚至可能惡化，所以球會認為申請延期的決定是謹慎及合理的。」

這場由阿仙奴主場對利物浦的英聯盃4強本身於香港時間周四深夜3時45分舉行。

「利物浦會繼續更新申請延期的進度，還有恢復操練的進一步消息。」受疫情影響，利物浦已經取消了周二的一隊操練。疫情以外，穆罕默德沙拿、沙迪奧文尼及拿比基達需要離隊踢非洲盃，亦令利物浦的兵源捉襟見肘。

英格蘭聯賽會發言人表示，已經收到利物浦的申請，並正根據賽例以及利物浦提交的資料，決定是否同意將比賽延期。

英超的疫情近日稍有好轉，是近8個星期以來，首次確診個案回落。截至1月2日的7天內，英超職球員接受了14250次檢測，發現94宗新個案，比起之前一星期的103宗略為減少。