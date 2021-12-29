利物浦今季首度啞火　爭標路上受挫　高普：與曼城差距很大｜英超

利物浦在周二晚英超作客以0：1不敵李斯特城，連續兩場聯賽失分，爭標之路遭受重大打擊，領隊高普賽後承認，與榜首曼城的差距很大。利物浦及曼城同樣踢了19場，曼城以47分居首，以6分優勢領先紅軍。曼城在周三會對賓福特，之後周六早場將訪阿仙奴，換言之在利物浦在下周日大戰車路士前，有機會已經被曼城拋離12分。



賽果速遞：沙拿12碼遭舒米高撲出 李斯特城挫利物浦報聯賽盃一箭之仇

穆罕默德沙拿12碼「宴客」，利物浦換邊後遭盧卡文破門，作客以0：1不敵李斯特城，今季各項賽事首次沒有入球，連續28場英超有入波的紀錄亦告終。現時利物浦與曼城同賽19場，落後6分。

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領隊高普賽後指球隊踢得差，他說：「我們踢得不夠好，李城配得上這場勝利。這場比賽很古怪，我們踢得真的很差。我們初段踢得還可以，但之後失去了節奏，也未能冷靜地重整陣腳。這是我們的失誤。李城兩日前還踢了一場比賽，他們的勝利是實至名歸，絕對的。」

利物浦領隊高普不滿球隊今場表現。（路透社）

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高普續說：「我們的防守應該要做得更好，太多的表現在正常水平以下，我們沒有任何藉口，與曼城的差距很大。」利物浦中堅華基爾雲迪積克則表示，球隊在進攻區域的表現欠佳，球隊會好好檢討，尋求改善。利物浦今場佔63%控球，射門21次，但只有4次中目標，未能取得入球；相反，李城今場6次射門，1次中目標，就獲得致勝入球。

利物浦接連失分，爭標路上被曼城拉開。（美聯社）

利物浦之後有幾日休息，到下周日（1月2日）會作客硬撼車路士。在利物浦下場比賽前，曼城在周三及周末各有一場比賽，分別作客賓福特及阿仙奴，如果曼城未來兩戰全勝的話，利物浦將要在落後榜首12分差距之下大戰車路士。

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