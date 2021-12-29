英超︱李斯特城「傷追人」又受重創　彭利拿被利物浦小將踢斷腳

傷患，永遠是運動員一大敵人。總有一些人，不幸地無故不停受到傷病狙擊，李斯特城右閘列卡度彭利拿（Ricardo Pereira）正是這類「傷追人」的新一位代表人物。

最佳狀態時，他絕對是英超最佳右後衛之一，無奈一傷再傷，剛復出踢聯賽盃，又被利物浦小將摩頓（Tyler Morton）踢斷腳，需要再次休戰，知道受傷情況後，他竟然大叫感恩。



聯賽盃8強，利物浦小將摩頓「鉸剪腳」踢傷彭利拿，及後彭利拿證實斷腳。（Getty Images）

2020年3月，彭利拿膝部前十字韌帶受創，長唞10個月，並自此不斷成為十字軍常客。今年初復出後，感覺狀態不如從前，已不再是球隊必然正選。11月中的後大腿筋傷患，又養傷了1個月，12月22日聯賽盃8強復出上陣鬥利物浦，僅10分鐘便被利物浦中場摩頓一次「鉸剪腳」夾跌，他倒地後摸着傷處痛楚大叫，接受治理後一度繼續比賽，戰至42分鐘終被調離陣，又一次進入傷兵名單。

李斯特城主帥羅渣士及後證實，彭利拿小腿外側的腓骨骨折，需養傷6至8個星期。

點圖睇：彭利拿被利物浦小將踢斷腳

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被踢斷腳竟大叫好彩？

又一次面對嚴重傷患，並未打擊列卡度彭利拿。他發文稱，「觀點與角度而已。你可以說，傷癒復出第一場便要離場，我應該感到不幸，部分的我確有這樣想，但這記足以令我提早收咧的攔截，也可以是ACL（膝部前十字韌帶）。」

不是曾令他養傷10個月的ACL，「只是」骨折，已教他感恩：「即使我要養傷一段時間，我很慶幸那並非更嚴重的傷患。就像我所講，觀點與角度，有些人會認為，那只是一面黃牌而已。」

近期英超球證執法水平備受爭議，當廣受談論的，莫過於熱刺對利物浦一仗，哈利卡尼上半場踢向羅拔臣的飛鏟，只被判罰黃牌，下半場羅拔臣踢向艾馬遜的飛鏟，嚴重程度不會較卡尼一腳高，卻經VAR插手後被判罰紅牌離場。

聯賽盃8強階段賽事尚未引入VAR，只能單靠球證即場判斷，當時摩頓這記遠較上述卡尼和羅拔臣飛鏟更嚴重的攔截，僅被判罰一面黃牌，彭利拿發文最後這句，顯然認為對摩頓的懲罰過輕，以一個較婉轉方式自己發聲。