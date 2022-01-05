車路士後防主將約滿欲離隊　周薪獅子開大口遭皇馬拒絕｜足球轉會

車路士中堅魯迪格今夏約滿，遲遲未續約，有傳皇家馬德里、巴黎聖日耳門、拜仁慕尼黑及祖雲達斯都跟他的經理人開啟談判，邀請他下季以自由身加盟。不過，魯迪格獅子開大口，要求20萬鎊周薪的待遇，已令皇馬卻步。



西班牙《馬卡報》表示，28歲的魯迪格向皇馬要求20萬鎊周薪，皇馬決定放棄，皇馬認為他們擁有阿拉巴及艾達米列達奧兩名中堅，已經是歐洲球壇數一數二的組合。報道稱，魯迪格早跟部分皇馬球員表示，他將會來投，但原來他經理人與皇馬的談判都沒有進展。

車路士領隊杜慈在周二記者會上，都有回應魯迪格的去留，強調車路士正盡最大努力，與這名德國守將溝通，爭取續約。杜慈說：「我不懂預測未來，我也不知他的經理人是否跟其他球會談判。當然，一切都有可能，因為已經1月了，他又未跟我們續約。不過，我們與他緊密聯繫。」杜慈表示很滿意魯迪格的表現，希望他留隊，「我的立場很清楚，球會嘗試正盡力跟他談判，但情況未有太大改變。」