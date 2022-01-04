巴塞為增兵想盡辦法清冗員　史上最貴球員願意1月離隊｜足球轉會

巴塞隆拿在今個冬季轉會窗頻有動作，一邊買人，一邊清冗員。西班牙《每日體育報》透露，作為巴塞史上轉會費最高的球員，29歲的巴西中場菲臘比古天奴願意在1月離隊。



古天奴回覆巴塞，若果1月有具吸引力的邀請，他願意離隊。他明白巴塞已經不需要他，他希望轉會他投，到另一間球會擔任主力，延續職業生涯，爭取參加卡塔爾世界盃。

古天奴4年前以天價加盟巴塞，如今成為冗員棄卒。（Getty Images）

古天奴的經理人正為他物色新東家，古天奴有一個要求，他不想適應陌生的聯賽，希望重投英超或意甲的球會。古天奴曾效利物浦及國際米蘭。雖然巴塞及古天奴都希望永久轉會，但在1月更大可能以借用身分離隊。據英國傳媒消息，英超北倫敦雙雄阿仙奴及熱刺都有可能收留古天奴，紐卡素及愛華頓亦對他有興趣。

古天奴在2018年以巴塞史上最高轉會費來投，當年巴塞向利物浦支付高達1.6億歐元。不過，古天奴在巴塞過得並不如意，未能踢出在利物浦的表現，在19/20球季曾被外借至拜仁慕尼黑，有份出力奪得該季歐聯冠軍。

巴塞有意羅致艾華路莫拉達，但需要騰出足夠的薪酬空間。（Getty Images）

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巴塞在沙維上任後打算換血，已經羅致了費倫托利斯，亦盛傳他們會招攬艾華路莫拉達。不過，為了滿足西甲賽會的薪酬上限，巴塞需要清走隊中的高薪冗員才能註冊新兵，除古天奴，還有奧士文尼迪比利及烏姆迪迪等離隊。

巴塞想清走高薪冗員烏姆迪迪。（Getty Images）

《每日體育報》報道，土超球會費倫巴治有意借用烏姆迪迪，但這名法國中堅嫌棄費倫巴治，他希望去一間為重要錦標而戰的頂級球會。

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