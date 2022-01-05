新晉豪門紐卡素敲定首名新兵　英格蘭國腳捷比亞返英超｜足球轉會

紐卡素敲定升呢豪門後首簽，將以1200萬鎊基本轉會費，從馬德里體育會收購英格蘭國腳後衛捷比亞。31歲的捷比亞也是紐卡素主帥賀維的首名新兵。



英國《BBC》報道，紐卡素已經同意以1200萬鎊基本轉會費，收購馬體會的捷比亞。這名31歲後衛會成為紐卡素在新班主沙特主權基金治下的首筆簽約，也是領隊賀維的第一名新兵。捷比亞及賀維在2011至2012年曾於般尼合作。

捷比亞可勝任左右兩閘，傳中不俗，以助攻力強見稱，亦可出任兩邊翼衛。他在2019年以2000萬鎊身價從熱刺加盟馬體會，如今即將回流英超。據報，他會在周三接受體測。

紐卡素在去年10月易手，由沙特阿拉伯國家主權基金公共投資基金為首的財團入主。新班主接手後，解僱了領隊布魯士，聘請賀維為帥，但紐卡素上季成績仍然低迷，暫以11分排尾二。今月是新班主入主後的首個轉會窗。