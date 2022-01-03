蘭歷克大讚卡雲尼功能獨一無二　曼聯冬季轉會窗絕不放人｜英超

曼聯官網報道，看守領隊蘭歷克在記者會中，被問到卡雲尼、雲迪碧克及安東尼馬迪爾的去留，他表明卡雲尼是重要一員，絕不會在今月放人，更指這位烏拉圭射手的功能在隊中獨一無二。



有傳34歲的卡雲尼打算在冬季轉會窗離隊，蘭歷克強調絕不放人。他說：「過去幾星期，我跟他討論過幾次，有可能是跟我談得最多的球員。我來到的第一日已經告訴他，他是非常重要的球員，他或者是球隊中唯一一名既能面對龍門也能背向龍門踢波的前鋒。如我所說，他的專業精神及工作道德都是頂級的。我告訴他，我渴望他留隊至季尾，他很清楚的。他知道我對他的高度評價，還有我對他的尊重。」

蘭歷克表示絕不會在1月放走卡雲尼。（Getty Images）

跟住有記者問蘭歷克，雲迪碧克要做什麼才能獲得正選機會。他答：「只需要努力就可以。直今，根據我對他的認識，他擁有頂尖的心理質素。他在每課操練都很努力。他是一名團隊型球員。在未來的比賽，他會有機會落場的，我肯定的。上星期，我跟他一而再詳談過，當然他現在會難受，因為他很希望獲選入荷蘭國家隊，參與卡塔爾世界盃。為了這個目標，他一定要在這裏有更多上陣機會。不過，我依然相信我們應該留住他，他應該留下，肯定留至季尾，盡力爭取最多上陣機會。」

雲迪碧克加盟以來上陣機會甚少。（Getty Images）

法國前鋒安東尼馬迪爾已經向蘭歷克表明離隊意向，蘭歷克重申立場，他說：「他非常明確地表達離隊意向，我很明白的，他希望有更多上陣機會。不過，我要再說一次，問題不僅在於他的意願，還有對他有興趣的球會，以及這些球會是否滿足到曼聯的要求。我們還要等待，看看未來發展。」