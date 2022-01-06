英聯賽盃｜夏維斯十指痛歸心開不了心　賽後上載受傷圖片嚇親人

英格蘭聯賽盃4強首回合，車路士主場迎戰熱刺，夏維斯為車路士先開紀錄，但這名入球功臣與隊友慶祝時面有難色，原來有傷在身，半場便退下火線，賽後透過社交網站上載其傷勢圖片，相當驚嚇。
開賽5分鐘，夏維斯（Kai Havertz）接應馬高斯艾朗素的前線傳送，窄角度起腳省中達雲臣山齊士入網開紀錄，但這名德國國腳與隊友慶祝時不太興奮，原來他有苦衷。
夏維斯起腳幾乎撞向洛里斯，故此跳起躲避對方，惟他在空中失平衡，雙手先著地，夏維斯建功後隨即按着右手，狀甚痛楚，其後接受軍醫治理紮住作賽，戰至半場退下火線，由同鄉迪姆華拿入替。
十指痛歸心，夏維斯賽後在社交網站以圖片說明自己的傷勢，當他步離球場治理時，明顯看到他的右手尾指變形，夏維斯同時感激各界對他的關心。
夏維斯的手指受傷，車路士主帥杜慈賽後表示他在比賽期間愈來愈痛楚，尤其他與對方有接觸時更是痛苦難當，所以在半場時只好把夏維斯調離場。
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