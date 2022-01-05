盧卡古公開道歉回歸車路士大軍　杜慈：最緊要搞清楚佢係冇心

盧卡古「不高興事件」落幕，這名車路士前鋒拍片公開道歉，領隊杜慈亦表示接受了他的道歉，並安排他重返大軍名單。



盧卡古透過車路士官網片段，為這次風波造成的不愉快道歉。他說：「我的訊息應該要說得清楚一點。那次的訪問是為了向國際米蘭球迷道別，而非不尊重（車路士）球迷、隊友、球會及領隊。」

盧卡古表示，由現在開始努力恢復大家對他的信心，他會全力以赴地去比賽及訓練。他說：「他們為了把我帶來這裏付出了很大的努力，我很想回來。離開車路士後，我一直肩負回來的使命，我完全理解球迷的失望。現在到我的時候了，我會保證百分百的付出及投入，他們不需要再質疑我。」

意大利《天空體育》在12月初訪問了盧卡古，盧卡古當時表示不滿杜慈的戰術，感到不高興，希望回到國際米蘭。此事引起車路士內外的不滿，杜慈更加在對利物浦的英超大戰中將盧卡古「雪藏」。盧卡古在周一與杜慈及球會管理層開會，他表示有悔意。

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杜慈在聯賽盃的賽前記者會上表示，接受盧卡古的道歉。他在周二說：「盧卡古已經道歉了，會回到今日稍後的操練中。對我來說，最重要的是搞清楚事件，明白他並非有心的。他不是刻意在大戰前製造事端。」

車路士將於周三晚出戰聯賽盃4強首回合主場對熱刺，盧卡古有望候命。