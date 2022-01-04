英超｜盧卡古禍從口出後「拆彈」　𠱁掂杜慈重返車路士大軍操練

禍從口出的盧卡古「拆彈」成功，獲准重返車路士大軍，準備在周三對熱刺的英格蘭聯賽盃4強首回合上陣。據報，他周一與領隊杜慈開會時表達悔意，取得正面積極的成果。
盧卡古上月未得車路士批准下接受意大利傳媒訪問，不滿杜慈的戰術，並希望重返國際米蘭，引起球會的不滿。在上場車路士對利物浦的聯賽大戰，杜慈獲得球會班主艾巴莫域治（Roman Abramovich）、總監格諾芙斯基雅（Marina Granovskaia）及球員力撐，將盧卡古「雪藏」。杜慈周一在訓練基地與盧卡古會面，包括格諾芙斯基雅等球會高層出席，希望解決此事。
了解盧卡古風波始末：
據英國《衛報》及《每日郵報》等媒體的消息，盧卡古並非有意離隊，他在會面中向杜慈表示悔意，取得正面積極的成果。在周一，盧卡古亦有跟車路士一隊操練。英媒估計這位比利時中鋒將會「解凍」，在周三對熱刺的英聯盃4強首回合候命。有報道稱，車路士希望盧卡古就言論公開道歉，未知球會會否作進一步的處分。
據了解，盧卡古對該訪問出街後的反應感到意外，想不到會激起那麼大的不滿及憤怒，他無意在車路士引發爭議，他只想透過訪問與國米球迷修補關係。
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