英超｜杜慈開緊急會議解決盧卡古風波　眼利網民又發現離隊端倪

車路士尖刀盧卡古禍從口出，因為一個訪問而被雪藏，無緣披甲鬥利物浦，他與主帥杜慈的關係突然變差。「車阿大戰」握手言和，杜慈賽後透露將以理性方法解決今次風波，召開緊急會議與盧卡古討論，再決定這名比利時前鋒周中的聯賽盃4強能否上陣。



盧卡古（Romelu Lukaku）早前接受意大利《天空體育》訪問，直言不滿意主帥杜慈的戰術，更指「深愛國際米蘭」。盧卡古無風起浪，杜慈當然有微言，今仗隨即雪藏這名比時箭頭，建議他「出少句聲當幫忙」。

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盧卡古缺陣，普列錫繼續在前場攻堅。（Getty Images）

盧卡古缺陣，車路士上半場末段由高華錫及普列錫連追兩球，結果與利物浦握手言和。杜慈賽後難免被問及盧卡古風波，他表示需要以理性方式解決事件，「我將與盧卡古會面，第一件事是了解他的想法，而非被外界影響，其後再決定他能否在周中的聯賽盃4強上陣。」

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杜慈表示將與盧卡古會面，嘗試解決今次風波。（美聯社）

現時風頭火勢，「見過鬼怕黑」的盧卡古為免再次禍從口出，少說話為妙，他的舊隊友侯活（Tim Howard）表示盧卡古在會議前將不會有太多評語，為免添煩添亂。不過，眼利網民發現，盧卡古的社交網站專頁自己介紹，展示舊東家國際米蘭，而非車路士。

盧卡古在社交網站專頁展示國際米蘭，而非現效力的車路士。（Facebook截圖）

車路士正選球員評分：

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利物浦正選球員評分：

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（01美術製圖）

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