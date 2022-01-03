英超｜杜慈開緊急會議解決盧卡古風波　眼利網民又發現離隊端倪

車路士尖刀盧卡古禍從口出，因為一個訪問而被雪藏，無緣披甲鬥利物浦，他與主帥杜慈的關係突然變差。「車阿大戰」握手言和，杜慈賽後透露將以理性方法解決今次風波，召開緊急會議與盧卡古討論，再決定這名比利時前鋒周中的聯賽盃4強能否上陣。
盧卡古（Romelu Lukaku）早前接受意大利《天空體育》訪問，直言不滿意主帥杜慈的戰術，更指「深愛國際米蘭」。盧卡古無風起浪，杜慈當然有微言，今仗隨即雪藏這名比時箭頭，建議他「出少句聲當幫忙」。
盧卡古缺陣，車路士上半場末段由高華錫及普列錫連追兩球，結果與利物浦握手言和。杜慈賽後難免被問及盧卡古風波，他表示需要以理性方式解決事件，「我將與盧卡古會面，第一件事是了解他的想法，而非被外界影響，其後再決定他能否在周中的聯賽盃4強上陣。」
現時風頭火勢，「見過鬼怕黑」的盧卡古為免再次禍從口出，少說話為妙，他的舊隊友侯活（Tim Howard）表示盧卡古在會議前將不會有太多評語，為免添煩添亂。不過，眼利網民發現，盧卡古的社交網站專頁自己介紹，展示舊東家國際米蘭，而非車路士。
車路士正選球員評分：
+6
利物浦正選球員評分：
+6
英超21輪賽程（注意：李斯特城對諾域治、修咸頓對紐卡素已取消）
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