體育熱話︱冰球女觀眾發現職員不尋常病徵　靈機一動成救命恩人

睇波唔專心原來都有好處，美國一名女球迷在觀看冰球比賽時，意外發現場邊職員頸後不尋常特徵，熱心提醒對方，最後竟然成為對方的救命恩人。
事件發生在去年10月一場北美職業冰球聯賽NHL，由溫哥華加人作客西雅圖海怪，一名曾在醫院擔任護士助理的女球迷，坐在溫哥華加人後備席後方時，發現球隊職員Brian Hamilton頸後長了一個約2厘米闊、不規則的紅褐色痣，疑似是患癌病徵。
她想提醒對方，惟兩人被中間的玻璃板阻隔，這位女球迷靈機一動，立即拿起手機打字，寫上「你頸後的痣可能是癌，請快去看醫生」，並把「痣」、「癌」、「醫生」等關鍵字用上紅色，吸引對方注意，終成功把訊息傳達。
Brian Hamilton賽後立即找醫生檢查，原來那顆痣是惡性黑色素瘤，是皮膚癌的一種，幸在早期已被發現，經切除後得以康復。
女球迷成球隊職員救命恩人，重逢一刻超感人：（按圗放大）
女觀眾成為了Brian Hamilton的救命恩人，兩人卻沒有留下聯絡方式，結果溫哥華加人幫他於社交網站上尋人，「我們想找一位非常特別的人士，此人去年10月曾在美國西雅圖觀賽。要告訴這位我正在尋找的女生，妳改變了我的人生，我希望能找到妳，當面說聲多謝。」
消息在網路瘋傳，僅花了1小時，球隊就找到這名女生，她其實是22歲的學生Nadia Popovici。直到最近溫哥華加人再赴西雅圖鬥海怪隊，兩人終把握機會「重逢」，一起聊天之後，也自拍及相擁，場面十分溫馨。球隊發布兩人見面照片及片段，寫道：「這是別具意義的勝利。」
兩人見面的溫馨片段：
The internet community helped us find Brian's hero, Nadia, and tonight they met in person where he got to express his sincerest thank you to her for saving his life.— Vancouver #Canucks (@Canucks) January 2, 2022
A story of human compassion at its finest. pic.twitter.com/66ogo5hB1a
Brian Hamilton表示：「我很高興，真的很想讓她知道，她的堅持和所做的一切都有受到重視。她花時間注意到令人擔憂的地方，然後在冰球比賽的混亂中設法指出來。她是英雄，是一位了不起的人。」
原來Nadia Popovici最近剛獲醫學院錄取，她指以如此方式展開醫學生涯十分美妙，「這十分棒，真是相當珍貴。我為你去檢查已感到高興。」兩支比賽球隊更宣布，共同向Nadia Popovici捐贈1萬美元（約78000元）獎學金，以示感謝。