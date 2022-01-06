體育熱話︱冰球女觀眾發現職員不尋常病徵　靈機一動成救命恩人

睇波唔專心原來都有好處，美國一名女球迷在觀看冰球比賽時，意外發現場邊職員頸後不尋常特徵，熱心提醒對方，最後竟然成為對方的救命恩人。



事件發生在去年10月一場北美職業冰球聯賽NHL，由溫哥華加人作客西雅圖海怪，一名曾在醫院擔任護士助理的女球迷，坐在溫哥華加人後備席後方時，發現球隊職員Brian Hamilton頸後長了一個約2厘米闊、不規則的紅褐色痣，疑似是患癌病徵。

女球迷（戴粉藍色冷帽）的機智救了職員（深藍衫）一命。（Twitter@Canucks）

她想提醒對方，惟兩人被中間的玻璃板阻隔，這位女球迷靈機一動，立即拿起手機打字，寫上「你頸後的痣可能是癌，請快去看醫生」，並把「痣」、「癌」、「醫生」等關鍵字用上紅色，吸引對方注意，終成功把訊息傳達。

Brian Hamilton賽後立即找醫生檢查，原來那顆痣是惡性黑色素瘤，是皮膚癌的一種，幸在早期已被發現，經切除後得以康復。

女球迷成球隊職員救命恩人，重逢一刻超感人：（按圗放大）

女觀眾成為了Brian Hamilton的救命恩人，兩人卻沒有留下聯絡方式，結果溫哥華加人幫他於社交網站上尋人，「我們想找一位非常特別的人士，此人去年10月曾在美國西雅圖觀賽。要告訴這位我正在尋找的女生，妳改變了我的人生，我希望能找到妳，當面說聲多謝。」

消息在網路瘋傳，僅花了1小時，球隊就找到這名女生，她其實是22歲的學生Nadia Popovici。直到最近溫哥華加人再赴西雅圖鬥海怪隊，兩人終把握機會「重逢」，一起聊天之後，也自拍及相擁，場面十分溫馨。球隊發布兩人見面照片及片段，寫道：「這是別具意義的勝利。」

兩人見面的溫馨片段：

The internet community helped us find Brian's hero, Nadia, and tonight they met in person where he got to express his sincerest thank you to her for saving his life.



A story of human compassion at its finest. pic.twitter.com/66ogo5hB1a — Vancouver #Canucks (@Canucks) January 2, 2022

Brian Hamilton表示：「我很高興，真的很想讓她知道，她的堅持和所做的一切都有受到重視。她花時間注意到令人擔憂的地方，然後在冰球比賽的混亂中設法指出來。她是英雄，是一位了不起的人。」

原來Nadia Popovici最近剛獲醫學院錄取，她指以如此方式展開醫學生涯十分美妙，「這十分棒，真是相當珍貴。我為你去檢查已感到高興。」兩支比賽球隊更宣布，共同向Nadia Popovici捐贈1萬美元（約78000元）獎學金，以示感謝。